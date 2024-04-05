Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer Mazbatasını Aldı

Yerel seçimde yeniden Gölcük Belediye Başkanı seçilen Başkan Ali Yıldırım Sezer, yeni 5 yıllık hizmet dönemine ilk adımı mazbatasını alarak attı.
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, seçimde en çok oyu alarak bir kez daha başkanlığa seçilmesinin ardından mazbatasını aldı. Gölcük Adliyesinde İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını teslim alan Başkan Sezer, yeni 5 yıllık hizmet dönemine ilk adımı atmış oldu. Başkan Sezer ile birlikte Cumhur İttifakı Gölcük Belediyesi meclis üyeleri de mazbatalarını alarak resmen görevlerine başladı. - KOCAELİ
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CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in 32 yaşındaki oğlu Hüseyin Keskin hayatını kaybetti. Taziyeler, Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Cem Evi'nde kabul edildi. Cem Evi'ne gelen Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da Feyzullah Keskin'e taziye ziyaretinde bulundu. Hüseyin Keskin'in cenazesi yarın öğlen Cem Evi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği, bölgesel konular ve Azerbaycan-Ermenistan barış müzakereleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin desteğini vurgulayarak, Brüksel'de gerçekleştirilecek AB, Ermenistan ve ABD üçlü toplantısının Güney Kafkasya için bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, Aliyev, Azerbaycan'a karşı yapılan açıklamaların ve Ermenistan'ın silahlı bir karakol kurma girişimlerinin gelecekte büyük sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde yapılan seçimler, yakılan oy görüntülerinin ortaya çıkması üzerine iptal edildi. İlçe Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazını değerlendirerek seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Yeni seçimler 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yeniden seçilerek mazbatasını aldı. Törenle mazbatasını teslim alan Kibar, Fatsa'da yapılan seçimin Fatsa'ya yakışır bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Kibar, önümüzdeki beş yıl boyunca şehre daha fazla hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade etti.
Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilk mesai gününde belediye bünyesindeki daire müdürleriyle bir araya gelerek hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için 7/24 çalışma prensibi benimsediklerini ifade etti. Ertaş, ayrıca Edremit'in daha yaşanabilir bir kent olması için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti.
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