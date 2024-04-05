Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer Mazbatasını Aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Kabul Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği, bölgesel konular ve Azerbaycan-Ermenistan barış müzakereleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin desteğini vurgulayarak, Brüksel'de gerçekleştirilecek AB, Ermenistan ve ABD üçlü toplantısının Güney Kafkasya için bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, Aliyev, Azerbaycan'a karşı yapılan açıklamaların ve Ermenistan'ın silahlı bir karakol kurma girişimlerinin gelecekte büyük sonuçlar doğurabileceğini belirtti.