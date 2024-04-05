Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer Mazbatasını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer Mazbatasını Aldı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer Mazbatasını Aldı

Yerel seçimde yeniden Gölcük Belediye Başkanı seçilen Ali Yıldırım Sezer, mazbatasını alarak yeni 5 yıllık hizmet dönemine başladı.

05.04.2024 14:35  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerel seçimde yeniden Gölcük Belediye Başkanı seçilen Başkan Ali Yıldırım Sezer, yeni 5 yıllık hizmet dönemine ilk adımı mazbatasını alarak attı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, seçimde en çok oyu alarak bir kez daha başkanlığa seçilmesinin ardından mazbatasını aldı. Gölcük Adliyesinde İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını teslim alan Başkan Sezer, yeni 5 yıllık hizmet dönemine ilk adımı atmış oldu. Başkan Sezer ile birlikte Cumhur İttifakı Gölcük Belediyesi meclis üyeleri de mazbatalarını alarak resmen görevlerine başladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ali Yıldırım Sezer, Gölcük, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer Mazbatasını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu Hüseyin Keskin hayatını kaybetti
    16:14 CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu Hüseyin Keskin hayatını kaybetti

    CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in 32 yaşındaki oğlu Hüseyin Keskin hayatını kaybetti. Taziyeler, Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Cem Evi'nde kabul edildi. Cem Evi'ne gelen Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da Feyzullah Keskin'e taziye ziyaretinde bulundu. Hüseyin Keskin'in cenazesi yarın öğlen Cem Evi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Kabul Etti
    16:12 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Kabul Etti

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği, bölgesel konular ve Azerbaycan-Ermenistan barış müzakereleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin desteğini vurgulayarak, Brüksel'de gerçekleştirilecek AB, Ermenistan ve ABD üçlü toplantısının Güney Kafkasya için bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, Aliyev, Azerbaycan'a karşı yapılan açıklamaların ve Ermenistan'ın silahlı bir karakol kurma girişimlerinin gelecekte büyük sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

  • PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seçimler iptal edildi
    16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seçimler iptal edildi

    Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde yapılan seçimler, yakılan oy görüntülerinin ortaya çıkması üzerine iptal edildi. İlçe Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazını değerlendirerek seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Yeni seçimler 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.

  • Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, mazbatasını aldı
    16:07 Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, mazbatasını aldı

    Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yeniden seçilerek mazbatasını aldı. Törenle mazbatasını teslim alan Kibar, Fatsa'da yapılan seçimin Fatsa'ya yakışır bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Kibar, önümüzdeki beş yıl boyunca şehre daha fazla hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

  • Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için 7/24 çalışma prensibi benimsediklerini açıkladı
    16:03 Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için 7/24 çalışma prensibi benimsediklerini açıkladı

    Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilk mesai gününde belediye bünyesindeki daire müdürleriyle bir araya gelerek hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için 7/24 çalışma prensibi benimsediklerini ifade etti. Ertaş, ayrıca Edremit'in daha yaşanabilir bir kent olması için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti.


14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:38 İYİ Parti’de kurultay tarihi belli oldu İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:46 Beyoğlu’nda korkutan yangın Bitişik iki binadan alevler yükseldi Beyoğlu'nda korkutan yangın! Bitişik iki binadan alevler yükseldi
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
13:16 Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
13:14 Olaylı maçın yankıları sürüyor Trabzonspor’dan Tahkim Kurulu’na başvuru Olaylı maçın yankıları sürüyor! Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na başvuru
12:39 Abdullah Zeydan mazbatasını aldı Abdullah Zeydan mazbatasını aldı
12:29 Meclis’te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı KKTC Dışişleri Bakanı’nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti Meclis'te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı! KKTC Dışişleri Bakanı'nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti
12:11 “Tehdit alıyorum“ diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti "Tehdit alıyorum" diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 16:15:01. #1.13#
SON DAKİKA: Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer Mazbatasını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement