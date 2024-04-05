Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede Göreve Başladı - Son Dakika
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Politika

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede Göreve Başladı

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede Göreve Başladı

Görele Belediye Başkanlığına seçilen Hasbi Dede, mazbatasını alarak göreve başladı. Görele Belediyesi önünde düzenlenen törende konuşan Dede, halkla birlikte ilerleyeceklerini ve temsil makamının sahibinin halk olduğunu vurguladı. Dede, halkçı ve adaletli bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını belirtti ve yoğun ilgi için teşekkür etti.

05.04.2024 09:23  Güncelleme: 09:24
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Görele Belediye Başkanlığına seçilen Hasbi Dede, göreve başladı.

Mazbatasını alan Dede için Görele Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Dede, attıkları her adımda halkla birlikte ilerleyeceklerini söyledi.

Temsil makamının sahibinin halk olduğunu belirten Dede, şunları kaydetti:

"Artık bu makam ve bu kapı herkese açık olacak. Ben size ve şehrimize yakışır bir başkan olacağım. Endişeniz olmasın, halkçı ve adaletli bir yönetim anlayışıyla her kuruşun hesabını yapacağız. Ayrıştırma olmayacak. Göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için çok teşekkür ediyorum. Yapacak çok işimiz var, başlıyoruz."

Törene, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede Göreve Başladı - Son Dakika

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