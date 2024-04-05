Görele Belediye Başkanlığına seçilen Hasbi Dede, göreve başladı.
Mazbatasını alan Dede için Görele Belediyesi önünde tören düzenlendi.
Dede, attıkları her adımda halkla birlikte ilerleyeceklerini söyledi.
Temsil makamının sahibinin halk olduğunu belirten Dede, şunları kaydetti:
"Artık bu makam ve bu kapı herkese açık olacak. Ben size ve şehrimize yakışır bir başkan olacağım. Endişeniz olmasın, halkçı ve adaletli bir yönetim anlayışıyla her kuruşun hesabını yapacağız. Ayrıştırma olmayacak. Göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için çok teşekkür ediyorum. Yapacak çok işimiz var, başlıyoruz."
Törene, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Politika › Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede Göreve Başladı - Son Dakika
Erzurum Yakutiye Belediyesi'ne ikinci defa seçilen Mahmut Uçar, emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti. Uçar, seçim sürecinde destek olanlara teşekkür ederek, yeni dönemde hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.
Aydın genelinde 712 bin 527 seçmenin oy kullandığı yerel seçimlerde, Aydın seçmeninin yüzde 20'si sandığa gitmedi. Aydın'da yerel seçimlerde oy kullanma oranı 5 yıl öncesine göre düştü. 2019 seçimlerinde yüzde 86 olan seçime katılım oranı 2024 yerel seçimlerinde yüzde 80,75 oldu.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Vali Yavuz, programda jandarma personeliyle bir araya gelerek ramazanlarını kutladı ve birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programa, Donanma Komutanı, Garnizon Komutanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Üniversite Rektörü ve İl Emniyet Müdürü de katıldı.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, mazbatasını alarak görevine başladı. Törende vatandaşların yoğun ilgisi ve desteği dikkat çekti. Başkan Yalım, Uşak'ın halkçı yönetim anlayışıyla yönetileceğini ve herkese eşit hizmet götürüleceğini ifade etti.
AK Parti adayı Ali Murat Bucak, Siverek Belediye Başkanı seçildi ve mazbatasını aldı. Yeniden Refah Partisi'nin itirazı sonucu yapılan ikinci oy sayımında Bucak'ın oy farkı 148'e çıktı. Yüksek Seçim Kurulu resmi açıklama yaparak Bucak'ın seçildiğini ilan etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?