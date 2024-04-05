Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede Göreve Başladı

Politika

Görele Belediye Başkanlığına seçilen Hasbi Dede, göreve başladı.

Mazbatasını alan Dede için Görele Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Dede, attıkları her adımda halkla birlikte ilerleyeceklerini söyledi.

Temsil makamının sahibinin halk olduğunu belirten Dede, şunları kaydetti:

"Artık bu makam ve bu kapı herkese açık olacak. Ben size ve şehrimize yakışır bir başkan olacağım. Endişeniz olmasın, halkçı ve adaletli bir yönetim anlayışıyla her kuruşun hesabını yapacağız. Ayrıştırma olmayacak. Göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için çok teşekkür ediyorum. Yapacak çok işimiz var, başlıyoruz."

Törene, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.