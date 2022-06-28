Görevden almalar ve atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Görevden almalar ve atamalar Resmi Gazete'de

28.06.2022 05:00
Görevden almalar ve atamalar Resmi Gazete'de

BELÇİKA ve Zimbabve Büyükelçileri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

BELÇİKA ve Zimbabve Büyükelçileri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Belçika Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve Zimbabve Büyükelçisi Hakan Kıvanç merkeze alındı. Belçika Büyükelçiliğine, Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Uysal atanırken Zimbabve Büyükelçiliğine ise AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlandırma Genel Müdür Yardımcısı Berna Kasnaklı atandı. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Zimbabwe, Belçika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Görevden almalar ve atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika

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