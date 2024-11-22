Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama - Son Dakika
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Politika

Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama

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İçişleri Bakanlığı tarafından terör soruşturması nedeniyle hapis cezası alan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atandı. Kararın ardından açıklama yapan DEM Partili Cevdet Konak, kendisine getirilen tebligatı imzalamadığını belirterek Tunceli halkına protesto çağrısı yaptı.

22.11.2024 21:31
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İçişleri Bakanlığı'nca, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, görevden alınarak, yerlerine kayyum atandı. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak belediyenin önüne gelerek açıklama yaptı. Çok sayıda vatandaşın belediye binası önüne gelerek protesto gösterilerine başladığı Tunceli'de, görevden uzaklaştıran başkan Konak, Tunceli halkına belediyenize sahip çıkın çağrısında bulundu.

HALKA BELEDİYENİZE SAHİP ÇIKIN ÇAĞRISI

Konak açıklamasına şöyle devam etti:

"Ben o tebligatı imzalamadım. Bu görevi bu sorumluluğu bu öncülüğü bu sözcülüğü Dersim halkı vermiştir. Bu yetkiyi hiçbir tebligat elimizden alamaz. Yani resmen kendileri de yolu araçlarla trafiğe kapatarak hem yol işgali yaptılar, en büyük hukuksuzluğu yaptılar, en büyük yasasızlığı yaptılar. Yaşanmamış bir durum. Ben buradayım. Bir gurup sivil polis onlarca arabayla yolları kesti benim trafikte aracımı hareket ettirmeme izin vermediler. Ben aşağı indim ne oluyor yolu niye işgal etmişsiniz? Bakanlığın bir tebligatı var dediler. Belediyenin bütün kurumları işgal edilmiş. Dersim halkının iradesine saldırıdır. Sonuna kadar direneceğiz. Değerli Dersim halkı, belediyenize sahip çıkın. Belediyeniz sizin onurunuzdur."

Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama

İçişleri Bakanlığı, Mustafa Sarıgül, Cevdet Konak, Politika, 3-sayfa, Tunceli, Dersim, Kayyum, Ovacık, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • İlhan Alici:
    Hadi len ordan hdp ne kadar sicili bozuk varsa hepsini belediye başkanı yapmış ve bunları bilerek yapıyor 278 63 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti 285 43 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yaşasın İç işleri bakanı Herkes Görevini Yapıyor.. 245 65 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    terörün destekçisi babam olsa acımam 249 43 Yanıtla
  • harun 8071:
    devlet uyur gibi yapar, devlet hep 18 yaşındadır. gözü yiyen çıksın sokağa. hodri meydan 217 48 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    siz kürtleri takmiyosunuz kurtler sizi niye taksin 158 99 Yanıtla
  • Behzat null:
    Hem Terör Örgütüne üye olacaksın, hem Belediye Başkanlığı yapıp Devletin ve milletin parasını Teröre peşkeş çekeceksin, hem milleti sokağa çağıracaksın. Yaşasın TÜRKİYE CUMHURİYETİ!!! 199 38 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    tek bildiginiz halki sokaga cagirmak yiyosa siz cikin 180 34 Yanıtla
  • blackstyle man:
    Tunceli Belediye Başkanı gibi değil de sanki terör örgütü Tunceli temsilcisi gibi hareket ettiğin net bir şekilde ortada. 159 28 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    illegal yapılar ile işbirliği yapacaksın "Onur" dan ,demokrasi den söz edeceksin. Devlet her zaman 18 yaşındır ,yanlışa gelir çöker. 141 27 Yanıtla
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