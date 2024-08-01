Guantanamo'da tutulan 3 kişiyle anlaşmaya varıldı - Son Dakika
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Politika

Guantanamo'da tutulan 3 kişiyle anlaşmaya varıldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, 11 Eylül saldırısının planlayıcı olan ve Guantanamo Cezaevi'nde tutulan 3 kişi ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Anlaşmanın detayları açıklanmazken, 3 kişinin ölüm cezası yerine ömür boyu hapis cezası karşılığında suçlamaları kabul ettikleri belirtildi.

01.08.2024 11:37
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, 11 Eylül saldırısının planlayıcı olan ve Guantanamo Cezaevi'nde tutulan 3 kişi ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, 11 Eylül saldırısının planlayıcı olan ve Guantanamo Cezaevi'nde tutulan 3 kişi ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Halid Şeyh Muhammed, Velid Muhammad Salih Bin Mubarak Attaş ve Mustafa Ahmet Adam al-Hawsawi ile yapılan anlaşmanın detayları açıklanmazken ABD medyası, 3 kişinin ölüm cezasıyla yargılanma yerine ömür boyu hapis cezası karşılığında suçlamaları kabul ettikleri ettiklerini yazdı. ABD Savunma Bakanlığı açıklamasında "yargılama öncesi anlaşmaların özel hüküm ve koşulları şu anda kamuoyuna açık değildir" denildi. The New York Times, anlaşmanın ilk olarak savcılar tarafından hayatını kaybedenlerin ailelerine gönderilen bir mektupla duyurulduğunu yazdı.

Anlaşmaya varılan 3 kişi sivillere saldırmak, savaş kanunlarını ihlal ederek cinayet işlemek, uçak kaçırmak ve terörizm gibi bir dizi suçlamayla suçlanıyor. Muhammed, Attaş ve al-Hawsawi'nin savunmalarını resmen yapmak üzere önümüzdeki hafta başında mahkemeye çıkması bekleniyor.

En az 2 bin 400 kişinin hayatını kaybettiği 1941 yılındaki Pearl Harbour baskınından bu yana en ölümcül saldırı olarak kayıtlara geçen 11 Eylül saldırısında New York, Virginia ve Pensilvanya'da yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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