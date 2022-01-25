Üye Girişi
Guatemalalı askerler 36 kadına tecavüzden 30 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika

Guatemalalı askerler 36 kadına tecavüzden 30 yıl hapis cezası aldı

25.01.2022 17:13
Guatemalalı askerler 36 kadına tecavüzden 30 yıl hapis cezası aldı

Guatemalalı 5 eski askere 36 kadına tecavüz ettikleri gerekçesiyle 30 yıl hapis cezası verildi.

Guatemalalı 5 eski askere 36 kadına tecavüz ettikleri gerekçesiyle 30 yıl hapis cezası verildi.

Guatemala Hükümeti tarafından 1981-1985 yılları arasında görevlendirilen Sivil Savunma Devriyesi (PAC) eski üyeleri hapis cezasına çarptırıldı. Guatemala Yüksek Mahkemesi, ülkenin Rabinal kasabasındaki devriye görevi sırasında 36 kadına tecavüz ettiği gerekçesi ile 5 eski askere 30 yıl hapis cezası verdi. Hapis cezası alan 5 askerin 63 ve 57 yaşlarında 2 erkek kardeş Benvenuto ve Bernardo Ruiz olduğu belirtilirken diğer 3 kişinin ise 60 yaşında akrabalar Damian, Gabriel ve Francisco Cuxum olduğu açıklandı.

"Tecavüze uğrayan kadınlara kesinlikle inanıyoruz"

Guatemala Mahkeme Yargıçlarından Gervi Sical yaptığı açıklamada, "Kadınlar tecavüze uğradı ve köleliğe maruz kaldı" ifadelerini kullanırken, mahkeme hakimi ise açıklamasında, "Biz hakimler olarak cinsel taciz ve tecavüze uğrayan kadınların ifadelerine kesinlikle inanıyoruz" sözlerine yer verdi.

"Bunun bir daha yaşanmasını istemiyoruz"

Tecavüzü uğrayan kadınlar, eski askerlerin köydeki bütün erkekleri toplayıp öldürdüklerini ve kadınları bağlayıp tecavüz ettiklerini söylerken, mağdurlardan 59 yaşındaki Margarita Siana olayla ilgili verdiği ifadesinde, "19 yaşındayken askeri birliğe götürüldüm ve askerler tarafından tecavüze uğradım, ancak suçlular benim köyümde hala devriyedeler" dedi. Diğer bir mağdur Pedrina Lopez ise, intikam değil adalet aradıklarını söyleyerek "Bunun bir daha yaşanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı. - GUATEMALA

YORUMLAR
500

Guatemala, Mahkeme, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Guatemalalı askerler 36 kadına tecavüzden 30 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika


Gerçek gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da ki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 dereceyi görmüş Gerçek gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da ki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 dereceyi görmüş         
17:48
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı tespit edildi! Anne ve babası gözaltında Yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı tespit edildi! Anne ve babası gözaltında         
17:14
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
17:47 Gerçek gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da ki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 dereceyi görmüş
17:33 Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!
17:28 Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü
17:11 Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü
16:57 Nüfus Müdürlüğü'nde korkutan anlar yaşandı! Kadın memura hakaret edip, erkek memura kafa attı
16:55 Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki ilk icraatı taraftarı ikiye böldü
16:46 Son anket sonuçları ortaya koydu: Cumhur İttifakı son bir yılın en düşük seviyesinde!
16:40 El Salvador Başkanı Bukele'den yeni paylaşım: Ah Türkiyem
16:36 El Salvador Başkanı Bukele'nin Türkiye sevgisi: Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi
16:19 Fransız ekibiyle pazarlık mutlu sonla bitti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 17:54:21. #1.13#
SON DAKİKA: Guatemalalı askerler 36 kadına tecavüzden 30 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement