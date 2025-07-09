Güler, Pakistan ile Savunma İş Birliğini Güçlendiriyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İslamabad'da Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Zaheer Ahmed Baber Sidhu ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte geldiği Pakistan'da temaslarda bulunuyor. Bakan Yaşar Güler, temasları kapsamında Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Mareşal Zaheer Ahmed Baber Sidhu ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayide iş birliği konuları ele alındı. Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Mareşal Zaheer Ahmed Baber Sidhu görüşmede, Pakistan ile Türkiye arasındaki köklü kardeşlik bağlarına dikkat çekti. Pakistanlı Komutan, ileri düzey eğitim faaliyetleri ve havacılık teknolojileri alanında ikili ilişkileri daha da güçlendirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Bakan Güler de Hindistan ile yaşanan son çatışmalarda Pakistan Hava Kuvvetlerinin sergilediği üstün performansı, operasyonel hazırlığını ve egemenliğini kararlılıkla savunmasını takdir etti. Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağlarına vurgu yapan Bakan Güler, savunma sanayide özellikle de ileri avionik teknolojiler, insansız hava araçları gibi alanlarda ortak projelerin önemine dikkat çekti. - İSLAMABAD