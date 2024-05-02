Gümüşhane'de Muhtarlık Seçiminde İkamet Şartı İhlali - Son Dakika
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Politika

Gümüşhane'de Muhtarlık Seçiminde İkamet Şartı İhlali

Gümüşhane\'de Muhtarlık Seçiminde İkamet Şartı İhlali

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yapılan muhtarlık seçiminde, kazanan adayın 6 aylık ikamet şartını ihlal etmesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu, itiraz üzerine mazbatayı ikinci oy alan adaya verdi. Seçimi kazanan adayın avukatı ise kanuna göre muhtar seçilebilmek için en az 6 aydır o mahallede oturma şartının bulunduğunu belirterek itiraz ettiklerini söyledi.

02.05.2024 15:08
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde seçimi kazanan mahalle muhtarının 6 aylık ikamet şartı 2 gün eksik olunca Yüksek Seçim Kurulu (YSK) itiraz üzerine mazbatayı en çok ikinci oy alan adaya verdi.

31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Şiran ilçesine bağlı Karaca Mahallesinde ilginç bir olay yaşandı.

Karaca Mahallesinin muhtar adayı Lokman Şahin, avukatı aracılığıyla seçimi kazanan aday Volkan Yeniçeri'nin adaylık için seçimden önce en az 6 aydan beri mahallede oturma şartını sağlamadığını ileri sürerek Yüksek Seçim Kurulu'na "Tam kanunsuzluk" durumunun mevcut olduğunu ileri sürerek itiraz etti.

Konuyu değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu ise seçim sonuçlarına göre en çok oy alarak seçimi kazanan Volkan Yeniçeri'nin 6 aylık ikamet şartını sağlamadığından Şahin'in itirazını kabul ederek Volkan Yeniçeri'nin mazbatasının iptal ederek seçimde en çok ikinci oyu muhtar adayı olan Lokman Şahin'e mazbatanın verilmesine karar verdi.

Konuya ilişkin soruları cevaplayan Şahin'in avukatı Emre Balki, 2927 Sayılı Seçim Kanunu'na göre muhtar seçilebilmek için kanunda seçim tarihinden en az 6 aydan beri o mahalle veya köyde oturmak şartının mevcut olduğunu, seçimi kazanan adayın bu şartı 2 gün ile ihlal ettiğini ve bu sebeplerle seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini söyledi.

YSK'nın 2927 sayılı yasanın 31. maddesine göre itirazlarını kabul ettiğini kaydeden Balki, seçimde en çok oyu alan ikinci aday olan müvekkili Lokman Şahin'in mahallenin yeni muhtarı olmasına karar verildiğini ifade etti.

Benzer bir durum 2009 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Gümüşhane'nin Merkeze bağlı Dörtkonak köyünde meydana gelmiş, muhtarlık seçimin kazanan adayın ikamet şartını taşımadığından bahisle yapılan itiraz sonucunda 273 geçerli oyun kullanıldığı seçimde 1 oy alan Hüsnü Oğur muhtar olmuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gümüşhane'de Muhtarlık Seçiminde İkamet Şartı İhlali - Son Dakika

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