31 Mart yerel seçimlerde Gümüşova Belediye Başkanı seçilen Kenan Sübekçi, eski başkan Muharrem Tozan'dan görevi devir aldı.
AK Parti'nin Gümüşova adayı olan Kenan Sübekçi, yerel seçimde halkın desteğini alarak belediye başkanı oldu. Gümüşova Belediyesi'nde devir teslim töreni düzenlendi. Milletvekili Ercan Öztürk ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'nun da katıldığı devir teslim töreninde MHP'li eski başkan Muharrem Tozan, yeni başkan Kenan Sübekçi'ye görevi devir etti. - DÜZCE
Son Dakika › Politika › Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi göreve başladı - Son Dakika
Yunusemre Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda birçok konu görüşüldü ve yeni meclis üyeleri belirlendi.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün 86 yaşında hayatını kaybeden annesi Selfiraz Büyükgöz, Darıca ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Nenehatun Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Büyükgöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gökçeören Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı ve vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Aydın, halkın taleplerini dinleyerek daha güzel bir Osmangazi için çalışacaklarını belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler sonrası olağanüstü seçimli kurultayda aday olmayacağını duyurdu. Kurultayda Günay Kodaz, Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkanlık yarışında yer alacakları bildirildi. Ayrıca, partiden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu'nu geri döndürmek için çaba harcandığı ortaya çıktı. İyi Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy kaybı yaşayarak 6'ncı parti konumuna geriledi.
Edirne Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında toplandı. Toplantıda 22 gündem, 3 gündem dışı madde görüşülerek karara bağlandı. Kadın Aile Çocuk, Hukuk, Deprem ve Doğal Afet komisyonları kurulmasına karar verildi. Belediye Başkanı Akın, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu'na seçildi. Havsa ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.
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