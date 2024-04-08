Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi göreve başladı

Politika

31 Mart yerel seçimlerde Gümüşova Belediye Başkanı seçilen Kenan Sübekçi, eski başkan Muharrem Tozan'dan görevi devir aldı.

AK Parti'nin Gümüşova adayı olan Kenan Sübekçi, yerel seçimde halkın desteğini alarak belediye başkanı oldu. Gümüşova Belediyesi'nde devir teslim töreni düzenlendi. Milletvekili Ercan Öztürk ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'nun da katıldığı devir teslim töreninde MHP'li eski başkan Muharrem Tozan, yeni başkan Kenan Sübekçi'ye görevi devir etti. - DÜZCE