Üye Girişi
Son Dakika Logo

Günaydın'dan Gülistan Doku Soruşturması Yorumu

22.04.2026 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökhan Günaydın, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili kamu güvenliğini sorguladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin, "Bir memleketin valisi, polisi, hastanesinin başhekimi için böylesine kayıtlar ortada ise bu memleket kime güvenecektir?" dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bakanlık yaptığı dönemde hem okullarda hem de Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MESEM) meydana gelen olaylarda 40'a yakın öğrencinin hayatını kaybettiğini söyleyen Günaydın, milli eğitim ve iç işleri politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

Türkiye nüfusunun 24 milyonunun 19 yaş altında olduğunu, kalan 60 milyonluk nüfusa 4 milyonu ruhsatlı, 36 milyonu ruhsatsız olmak üzere 40 milyon silah düştüğünü iddia eden Günaydın, "Bu ruhsatsız silahlar nerelerde dolaşıyor?" diye sordu.

Ataşehir'de Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 şüpheliden 19'unun tutuklandığını anımsatan Günaydın, Adıgüzel hakkında bir HTS ve baz kaydı ile suçlama olmadığını savundu.

Günaydın, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutuklanmasına ilişkin şunları söyledi:

"'Valinin oğluna kamu kurumlarında genç kızları taciz etmesi ve tecavüz etmesi için özel odaların tahsis edildiği'ne yönelik iddialar var. O kişinin 20 yaşında lüks araçlara binmesi, lüks araçların torpido gözlerinde silahları dolaştırması ve bir kişinin tanıklığıyla 'hamile kaldı, kafasına sıktım' demesi ile tanımlanan bir süreç var. Kızcağız gömülüyor, gömüldükten sonra mezar yerleri bulunamasın diye değiştiriliyor. Vali, kendi yönlendirmesiyle soruşturmayı başka tarafa çevirmek için 3 kere baraj gölü boşaltılıyor. Bir memleketin valisi, polisi, hastanesinin başhekimi için böylesine kayıtlar ortada ise bu memleket kime güvenecektir?"

Bir gazetecinin, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in katıldığı televizyon programında belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin ifadelerini hatırlatarak değerlendirmesini sorması üzerine Günaydın, şunları söyledi:

"1400 belediye var bu memlekette, 400'ü CHP'li. Gürlek'e göre bütün ihaleye fesat karıştıranlar, rüşvet alanlar, verenler CHP'li belediyeler öyle mi? Aziz İhsan Aktaş, CHP'li, AK Parti'li ve MHP'li belediyelerle, kamu kurumlarıyla iş yapıyor, CHP'li belediyelerle çalıştığı zaman rüşvet alıyor, veriyor, ihaleye fesat karıştırıyor, aynı Aziz İhsan Aktaş, AK Parti ve MHP'li belediyelerle çalıştığında pirüpak öyle mi? 'Bugüne kadar yapılmış bir tek sabah operasyonuna muhatap olmuş AK Parti'li ve MHP'li belediye var mı?' sorusuna 'Gelecekte onlar da olabilir' diye cevap vermek akla ve vicdana sığar mı?"

"Bir iddia dolaşıyor, Ekrem Bey bazı siyasilere 'Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığını destekliyorum' demiş. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna da Günaydın, "20 gündür Ekrem Başkan ile bir görüşme yapmadım. Bu cuma ya da cumartesi görüşeceğim. Bana böyle bir şey ifade etmiş değil. İkinci el bir bilgi peşine düşmem." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Gökhan Günaydın, Gülistan Doku, Güvenlik, Politika, Kamu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 16:51:52. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.