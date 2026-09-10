Günaydın: Emekliye ve asgari ücretliye umut veren açıklama yok - Son Dakika
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Günaydın: Emekliye ve asgari ücretliye umut veren açıklama yok

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Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Orta Vadeli Program'da ne emekliye ne asgari ücretliye yönelik yeni ve umut olabilecek bir açıklama göremediğini söyledi. Günaydın, fabrikalar kapanırken kafe sayısının arttığını savunarak 30 milyon insanın açlık sınırının altında yaşadığını belirtti.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Ben Orta Vadeli Program'da (OVP) ne emekliye ne asgari ücretliye yönelik yeni ve umut olabilecek bir açıklama göremedim." dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, OVP'nin açıklandığını anımsattı. Geçmişte açıklanan orta vadeli programların hiçbir çıktısının tutmadığını ileri süren Günaydın, "Bugünkü Orta Vadeli Program da ne iç ne dış çevreler tarafından herhangi bir inandırıcılık temelinde değerlendirilmiyor." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ve ekonomi politikalarını eleştiren Günaydın, Haziran 2023'te 200 lirayla 40 tane ekmek ve 10 litre de benzin alınabildiğini aktardı. Günaydın, aynı 200 lira ile bugün 11 ekmek ve 3 litre benzin alınabildiğini ifade etti.

Fabrikalar kapanırken, kafelerin açıldığını söyleyen Günaydın, "Yunanistan'ın batması da aynen böyle olmuştur. Fabrika batarken, tarım batarken kafe sayısı artıyor. Evet bu kafe ekonomisi sizin yarattığınız ekonomidir. Türkiye'nin çöküşünün fotoğrafıdır bunlar." görüşünü paylaştı.

2002, 2018 ve günümüzdeki dolar, euro, benzin, mazot, çeyrek altın ve kıyma fiyatları ile en düşük memur, emekli ve asgari ücret rakamlarını karşılaştıran Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu memleketin gerçek meselesi budur. Suni gündemlerin peşine düşmeyelim. Bu memlekette açlık sınırı 37 bin lira, bu memlekette yoksulluk sınırı 121 bin lira. Bir bekar çalışanın maliyeti 48 bin lira. Bu koşullarda bu memlekette en az 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. Bu tablo herhalde herkesi derinden düşündürmesi gereken bir tablo. Şimdi vatandaş hayat pahalılığının altında eziliyor."

Bir soru üzerine OVP'yi eleştiren Günaydın, şöyle devam etti:

"Ben OVP'ye baktığımda, bir çaresiz çırpınma görüyorum. Memleketin geldiği iktisadi tabloyu burada gösterdim size. Bu tabloyu değiştirebilecek bir yedek akçe biriktirebilmiş değiller. Vatandaşa vergi üzerinden yüklenmeye devam ediyorlar. Ben OVP'de ne emekliye ne asgari ücretliye yönelik yeni ve umut olabilecek bir açıklama göremedim. Ancak dışarıdan bulabilecekleri büyük bir sıcak para ile böyle bir süreci başlatabilirler."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Günaydın: Emekliye ve asgari ücretliye umut veren açıklama yok - Son Dakika

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