Güney Kore'de Azil Yolu Açıldı - Son Dakika
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Politika

Güney Kore'de Azil Yolu Açıldı

Muhalefet lideri Lee Jae-myung, Yoon'un görevden alınmasını hızlı çözüm olarak önerdi.

13.12.2024 07:13
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Güney Kore'de ana muhalefette bulunan Demokratik Parti'nin (DP) lideri Lee Jae-myung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasının "yaşanan kaosu sona erdirmenin en hızlı ve kesin yolu olduğunu" söyledi. İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekillerini yarın yapılacak "azil" oylamasına destek vermeye çağıran Lee, "Vereceğiniz kararları tarih yazacak" uyarısında bulundu.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınması için meclise sunulan 2'nci "azil" önergesinin oylamasına 1 gün kala, ana muhalefetteki DP, iktidardaki PPP üzerinde baskıyı artırdı. DP lideri Lee Jae-myung, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, Yoon'un görevden alınmasının "yaşanan kaosu sona erdirmenin en hızlı ve kesin yolu olduğunu" söyledi. Yoon'un partisi PPP'nin milletvekillerini yarın yapılacak "azil" oylamasına destek vermeye çağıran Lee, "Vereceğiniz kararları tarih yazacak" uyarısında bulundu.

"Milletvekillerinin anayasaya uyma görevi vardır"

Yoon'un 6 saat süren başarısız sıkıyönetim girişiminin anayasanın ihlali anlamına geldiğini hatırlatan Lee, "İster yenilikçi ister muhafazakar olsun, siyasi parti ya da ideolojileri fark etmeksizin tüm milletvekillerinin anayasaya saygı göstermek ve emirlerine uymak gibi bir görevi vardır" ifadelerini kullandı. Ülkenin farklı kesimlerinde yapılan Yoon karşıtı protesto gösterilerine dikkat çeken Lee, "Milletvekillerinin koruması gereken Yoon ya da iktidardaki Halkın Gücü Partisi değil, dondurucu soğukta sokaklarda feryat eden insanların hayatıdır" şeklinde konuştu.

İlk azil önergesi PPP'nin boykot engeline takılmıştı

Aralarında DP'nin de bulunduğu 6 siyasi parti, sıkıyönetim ilan eden Yoon'un görevden alınması için Ulusal Meclis'e bir önerge sunmuştu. Yoon'un partisi PPP'nin oylamayı boykot etmesi ve oturuma katılan milletvekillerinin sayısının 200'ün altında kalması nedeniyle önerge geçersiz sayılmıştı.

Muhalefet partileri ise, Yoon görevden alınana dek azil önergelerini meclis gündemine getirmeyi sürdüreceklerini açıklamıştı.

Muhalefet 2'nci azil önergesini meclise sunmuştu

DP son olarak dün diğer muhalefet partilerinin de desteklediği Yoon'un görevden alınmasını öngören 2'nci azil önergesini Ulusal Meclis'e sunmuştu. DP sözcüsü Kang Yoo-jung, yeni sunulan önergenin oylamasının Cumartesi günü saat 17.00'de yapılacağını duyurmuştu.

İktidardaki PPP Yoon'a olan desteğini geri çekmişti

PPP lideri Han Dong-hoon da, Yoon'un "azil önergeleri ve yürütülen soruşturmalarla yüzleşmeye hazır olduğu" ve "sıkıyönetimin yargıya tabi olmadığı" şeklindeki son açıklamalarına sert tepki göstererek, "Azilden daha iyi bir yol bulmaya çalıştık, ancak olmadı. Başkanı azil yoluyla görevinden uzaklaştırmak, demokrasiyi ve cumhuriyeti savunmak için şimdilik tek yol" açıklamasında bulunmuştu. Han, PPP milletvekillerinin 2'nci azil oylamasında "inanç ve vicdanlarına göre" karar vermekte özgür olduklarını söylemişti. Yoon'un görevden alınması için en az 8 PPP milletvekilinin desteğinin gerekmesi nedeniyle, Yoon'un bu kez koltuğundan olabileceği yorumları yapılmıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Güney Kore'de Azil Yolu Açıldı - Son Dakika

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