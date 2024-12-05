Güney Kore'de Yoon'un Görevden Alınması Talebi - Son Dakika
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Politika

Güney Kore'de Yoon'un Görevden Alınması Talebi

Demokrat Parti, Başkan Yoon'un görevden alınması için önerge oylaması talep etti.

05.12.2024 07:29
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Güney Kore'de ana muhalefette bulunan Demokrat Parti (DP), Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınması için sunulan önergenin cumartesi günü oylanmasını talep edeceklerini açıkladı. İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon ise, "Önergenin kabul edilmemesi için çalışacağını" söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmesinin ardından başlayan siyasi kaos sürüyor. 6 muhalefet partisinin Yoon'un görevden alınması için meclise önerge sunmasının ardından, ana muhalefetteki DP'den kritik bir açıklama geldi. DP Sözcü Yardımcısı Cho Seung-rae, iktidardaki PPP'nin milletvekillerine Yoon'un eylemlerine ilişkin kararlarını müzakere etmeleri için zaman tanımak istediklerini belirterek, azil önergesinin cumartesi günü saat 19.00 dolaylarında oylanmasını talep edeceklerini açıkladı.

Han: "Sorumlular hesap vermelidir"

Yoon'un sıkıyönetim ilan etme kararını daha önce "yanlış" olarak niteleyen PPP lideri Han Dong-hoon ise, buna rağmen muhalefetin sunduğu önergeyi engellemek için çaba sarf edeceğini ifade etti. Bu kararı Yoon'un sıkıyönetim ilanını savunmak için almadığını vurgulayan Han, "Parti lideri olarak, olası bir siyasi kaosun halka zarar vermesini önlemek adına, söz konusu görevden alma önergesinin kabul edilmemesi için çalışacağım" ifadelerini kullandı. Yoon'un iktidar partisi PPP'den istifa etmesi gerektiğini belirten Han, "Başkan da dahil olmak üzere, anayasaya aykırı bir sıkıyönetim uygulaması yoluyla halkı tedirgin eden ve zarara yol açan sorumlular kesinlikle hesap vermelidir" dedi. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Güney Kore'de Yoon'un Görevden Alınması Talebi - Son Dakika

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