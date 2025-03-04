Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Sert Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Sert Uyarı

Güney Kore, Kim Yo-Jong'un tehditlerine karşı ezici misilleme uyarısında bulundu.

04.03.2025 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong'un tehdit dolu açıklamalarına tepki gösterilerek, "Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'nin haklı ve savunma amaçlı askeri faaliyetlerini bahane ederek bir provokasyona girişirse ezici bir misillemeyle karşılaşacaktır" uyarısında bulunuldu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-Jong'un ABD ve Güney Kore'yi hedef alan tehditkar açıklamalarına Güney Kore'den tepki geldi. Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kim Yo-Jong'un ABD'ye ait nükleer denizaltı USS Carl Vinson'un 2 Mart'ta Güney Kore'nin Busan kentine gelmesine tepki gösterdiği hatırlatılarak, "Kuzey Kore'nin ABD'ye ait stratejik bir varlığın bölgeye konuşlandırılmasına yönelik eleştirileri, nükleer silah ve füze programını meşrulaştırmak ve provokasyonları için bahane üretmek amacıyla kullandığı bir safsatadan ibarettir" ifadeleri kullanıldı.

"Provokasyonlara karşı hazırlıklarımız sürüyor"

Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme faaliyetlerinin asla kabul edilemeyeceği ve nükleer silah takıntısından vazgeçmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Ordumuz, güçlü ve birleşik savunma duruşu çerçevesinde muhtemel bir Kuzey Kore provokasyonuna karşı kapsamlı hazırlıklarını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kore Yarımadası ve çevresinde ABD iş birliği ile yürütülen askeri faaliyetlerin savunma amaçlı olduğu hatırlatılarak, "Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'nin haklı ve savunma amaçlı askeri faaliyetlerini bahane ederek bir provokasyona girişirse ezici bir misillemeyle karşılaşacaktır" uyarısında bulunuldu.

Kim'in kız kardeşi ABD ve müttefiklerini uyarmıştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Güney Kore'ye nükleer denizaltı göndermesine sert tepki göstermişti. ABD ve bölgedeki müttefiklerini Kuzey Kore'nin güvenlik endişelerini hiçe sayarak kışkırtıcı eylemlerde bulunmakla suçlayan Kim, "ABD, bu tür eylemlerle Kuzey Kore'ye karşı düşmanca ve çatışmacı bir tutum sergilediğini açıkça ortaya koymuştur" ifadelerini kullanmıştı. Kim, ABD stratejik varlıklarının Kore Yarımadası'na sürekli olarak konuşlandırılmasına karşı tedbir olarak "düşmanın güvenliğini stratejik düzeyde tehdit eden eylemleri artırma" seçeneğini değerlendireceklerini vurgulamıştı. Kim, "Düşmanlar, Kuzey Kore'nin egemenliğini elindeki tüm imkanları seferber ederek savunma kararlılığını ve yeteneğini sınamamalıdır. Bu çok tehlikeli olur" ifadelerini kullanmıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kuzey Kore, Güney Kore, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Savunma, Dünya, seul, Kore, Son Dakika

Son Dakika Politika Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Sert Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:07:22. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Sert Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.