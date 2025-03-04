Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Sert Uyarı

Politika

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong'un tehdit dolu açıklamalarına tepki gösterilerek, "Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'nin haklı ve savunma amaçlı askeri faaliyetlerini bahane ederek bir provokasyona girişirse ezici bir misillemeyle karşılaşacaktır" uyarısında bulunuldu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-Jong'un ABD ve Güney Kore'yi hedef alan tehditkar açıklamalarına Güney Kore'den tepki geldi. Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kim Yo-Jong'un ABD'ye ait nükleer denizaltı USS Carl Vinson'un 2 Mart'ta Güney Kore'nin Busan kentine gelmesine tepki gösterdiği hatırlatılarak, "Kuzey Kore'nin ABD'ye ait stratejik bir varlığın bölgeye konuşlandırılmasına yönelik eleştirileri, nükleer silah ve füze programını meşrulaştırmak ve provokasyonları için bahane üretmek amacıyla kullandığı bir safsatadan ibarettir" ifadeleri kullanıldı.

"Provokasyonlara karşı hazırlıklarımız sürüyor"

Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme faaliyetlerinin asla kabul edilemeyeceği ve nükleer silah takıntısından vazgeçmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Ordumuz, güçlü ve birleşik savunma duruşu çerçevesinde muhtemel bir Kuzey Kore provokasyonuna karşı kapsamlı hazırlıklarını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kore Yarımadası ve çevresinde ABD iş birliği ile yürütülen askeri faaliyetlerin savunma amaçlı olduğu hatırlatılarak, "Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'nin haklı ve savunma amaçlı askeri faaliyetlerini bahane ederek bir provokasyona girişirse ezici bir misillemeyle karşılaşacaktır" uyarısında bulunuldu.

Kim'in kız kardeşi ABD ve müttefiklerini uyarmıştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Güney Kore'ye nükleer denizaltı göndermesine sert tepki göstermişti. ABD ve bölgedeki müttefiklerini Kuzey Kore'nin güvenlik endişelerini hiçe sayarak kışkırtıcı eylemlerde bulunmakla suçlayan Kim, "ABD, bu tür eylemlerle Kuzey Kore'ye karşı düşmanca ve çatışmacı bir tutum sergilediğini açıkça ortaya koymuştur" ifadelerini kullanmıştı. Kim, ABD stratejik varlıklarının Kore Yarımadası'na sürekli olarak konuşlandırılmasına karşı tedbir olarak "düşmanın güvenliğini stratejik düzeyde tehdit eden eylemleri artırma" seçeneğini değerlendireceklerini vurgulamıştı. Kim, "Düşmanlar, Kuzey Kore'nin egemenliğini elindeki tüm imkanları seferber ederek savunma kararlılığını ve yeteneğini sınamamalıdır. Bu çok tehlikeli olur" ifadelerini kullanmıştı. - SEUL