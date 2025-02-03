Güney Yıldızı Kafeleri ile Yumurtalık\'ta Turizm Canlanıyor

Politika

Yumurtalık Belediyesi'nin yüzde yüz iştiraki olan ve Yumurtalık'ta turizmi geliştirmek amacıyla kurulan Güney Yıldızı Turizm Limited Şirketi'nin sahilde vatandaşın hizmetine sunduğu kafelere yoğun ilgi gösteriliyor.

Dar gelirli aileler, 'Güney Yıldızı' adı verilen kafelerde su, meşrubat, aperatif gibi yiyeceklere ekonomik fiyatlarla ulaşabiliyor. Deniz kenarındaki lokasyonuyla yüzlerce kişinin akınına uğrayan ve vatandaşlara sosyalleşme olanağı da sağlayan büfelere her hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta sonu da yoğun bir ilgi gösterildi.

Güney Yıldızı Kafe'nin bulunduğu Yumurtalık Dervişiye sahilinde, geçtiğimiz yıllarda özellikle kış aylarında hava karardıktan sonra çok fazla asayiş olayları yaşandığını belirten Dervişiye mahallesi sakinleri, Güney Yıldızı Kafe kurulduktan sonra sahile huzur geldiğini ifade ettiler.

Dervişiye sakinleri, "Güney Yıldızı kurulduktan sonra sahillerimiz kış aylarında akşam saatlerinde bile cıvıl cıvıl olmaya başladı. Eskiden, insanların eşleriyle çocuklarıyla gece yarısı buraya gelmeleri mümkün değilken, şimdi Güney Yıldızı Kafe sayesinde Yumurtalık'ın merkez sahili, gece 12.00'a kadar ışıl ışıl ve cıvıl cıvıl. İnsanlar; çocuklarıyla, eşleriyle çok rahat gelip dinlenme, eğlenme imkanı buluyor. Ayrıca satılan tüm ürünlerin uygun fiyatlarla sunulması dar gelirliler için Güney Yıldızı'nı tercih sebebi yapıyor" diye konuştu.

Yumurtalık Belediyesi'ni 220 milyon lira gibi bir borçla devralan, belediyenin aylık gelirinin yarısına yakınının Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) ve Vergi Dairesi gibi kurumlara ödendiğini belirten Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Aylık geliri 8 milyon lira olan, yanı sıra personel maaşı da 8 milyon lira olan ve 220 milyon borcu bulunan bir belediyeyi 10 ay önce devraldık. Pek çok gelir getirici çalışma ile 10 yıldır hiç maaş alamayan işçi kardeşlerimizin maaşlarını her ay gününde ödedik. Bununla da kalmayıp, içeride alacağı bulunan işçi kardeşlerimize her ay yaklaşık birer maaş daha eski alacaklarına ait ödeme yaptık. Diğer taraftan bugüne kadar neredeyse SGK'ya ve Vergi Dairesi'ne hiç ödeme yapmayan Belediyenin SGK ve Vergi Borçlarına istinaden 10 milyon liranın üzerinde ödeme yaptık. Borç yükü bu kadar büyük olunca, halkımıza hizmet verebilmek, özellikle sosyal projeler üretebilmek için ilave gelir kaynaklarına ihtiyacımız vardı. Güney Yıldızı markamız da tam da bu amaçla kuruldu" diye konuştu.

Belediyenin kurduğu ve yüzde yüz Yumurtalık Belediyesi'ne ait olan Güney Yıldızı Turizm Ticaret Limited Şirketi'nin kurduğu kafelerle ve diğer işletmelerle, hem deniz ilçesi olan Yumurtalık'ın turizmine katkı sağladığını hem de onlarca kişiye istihdam alanı oluşturduğunu dile getiren Başkan Altıok, şunları söyledi:

"Güney Yıldızı'nın gelirleriyle, aynı zamanda halkımıza ücretsiz çorba, cenaze yemekleri, 5 TL'ye simit+çay gibi sosyal desteklerimizi gerçekleştiriyoruz. Belediyemize gelir getirici projeler üretmeye devam edeceğiz. Çok kısa bir sürede belediyenin tüm borcunu bitirmeyi hedefliyoruz. Daha çok sosyal projeler üreten, halka destek olan bir belediye amaçlıyoruz. Bunun adımlarını şimdiden attık. Bundan sonra hayata geçireceğimiz projelerle halkımızın daha çok yanında olacağız. Yumurtalık, Güneyin Yıldızı olacak. Güney Yıldızı büfelerimiz de ilçemize daha çok katkı sunacak." - ADANA