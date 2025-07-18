Güngör Geçer Adana Başkan Vekili Seçildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimini, CHP'nin adayı Güngör Geçer kazandı.

Kentte, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seçimde; CHP'nin adayı Güngör Geçer ile Cumhur İttifakı'nın adayı Abdullah Avcı oldu. İlk turda Güngör Geçer 46 oy, Abdullah Avcı 30 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı. İkinci tur seçimlerinde de Güngör Geçer 46, Abdullah Avcı 31 oy aldı, 1 oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda ise Güngör Geçer 45, Abdullah Avcı 31 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı. CHP'nin adayı Güngör Geçer, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

'ORTAK AKLI EGEMEN KILMAK ZORUNDAYIZ'

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, yapılan seçimin ardından mecliste konuştu. Geçer, "Umudumuz, şeffaf ve adil bir yargılama sürecinin sonunda Karalar'ın ve tüm belediye başkanlarımızın görevlerine yeniden kavuşacağına inanıyoruz. Hepimiz Zeydan Karalar'ın bu kente kazandırdığı değerlerin ve halkçı belediyecilik anlayışının tanığıyız. Hangi siyasi görüşten olursak olalım ortak paydamızın Adana olduğunu biliyoruz. Kentimizin hizmetten geri kalmaması, halkımızın mağdur olmaması için meclisimizde uzlaşıyı, diyaloğu ve ortak aklı egemen kılmak zorundayız. Bu görevi sürdürdüğümüz sürece Zeydan Karalar'ın bıraktığı yerden halkın yararına olan hizmetleri aksatmadan sürdürmek için var gücümüzle çalışacağımızı beyan etmek isterim. Şeffaflık, katılımcılık ve adalet ilkesinden sapmayan, meclis üyelerimiz başta olmak üzere kentin tüm dinamikleriyle birlikte Adana'ya yakışan bir yönetim anlayışını kaldığı yerden sürdüreceğimizi de sürdüreceğimizi de kimsenin kuşkusu olmasın. Zeydan Karalar'ın en kısa sürede aramızdan dönmesini temenni ediyorum" dedi.

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,