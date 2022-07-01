Gurbetçiler, Bakan Soylu'ya Türkiye ile Almanya arasındaki afet farkını anlattı - Son Dakika
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Gurbetçiler, Bakan Soylu'ya Türkiye ile Almanya arasındaki afet farkını anlattı

01.07.2022 23:24

Gurbetçiler, Bakan Soylu'ya Türkiye ile Almanya arasındaki afet farkını anlattı Türkiye afetlerdeki müdahalesi ile Avrupa'ya göre daha hızlı Gurbetçi Abdullah İnam : "Bu gibi durumlarda Almanya'da devletin hiçbir desteği yok" Karabük'ün Yenice ilçesinde sel mağduru vatandaşlarla bir araya...

Gurbetçiler, Bakan Soylu'ya Türkiye ile Almanya arasındaki afet farkını anlattı

Türkiye afetlerdeki müdahalesi ile Avrupa'ya göre daha hızlı

Gurbetçi Abdullah İnam : "Bu gibi durumlarda Almanya'da devletin hiçbir desteği yok"

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde sel mağduru vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuşan bir gurbetçi Almanya ile Türkiye'nin afet durumunu kıyasladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaralarını sarmak için yapılan temizlik çalışmalarını takip ettiği Karabük'ün Yenice ilçesi esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Ziyareti sırasında Bakan Soylu, Almanya'da yaşayan gurbetçi Abdullah İnam ile sohbet etti.

İnam, Almanya'dan gelen bir gurbetçi olarak Soylu'ya gayretlerinden dolayı teşekkür ederek Almanya'da bu gibi durumlarda devletin hiçbir desteği olmadığını söyledi. Almanya'da geçen yıl büyük bir sel afeti yaşadıklarını anlatan İnam, konuşmasında " Bu tür durumlarda Almanya'da devletin hiçbir desteği yok. Sigortanızı yaptırın diyor. Ondan sonra eksper geliyor ve rapor tutuyor. Tabi bu bir seneye yakın sürüyor. O ara elektriğiniz, suyunuz, yolunuz yok. Allah sizden razı olsun. İki gün içerisinde Bartın ve Karabük için neler yaptığınızı gördük. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Gurbetçinin söylediklerine karşılık veren Bakan Soylu da elden gelen her şeyin tek bir kuruş alınmadan yapıldığını söyledi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gurbetçiler, Bakan Soylu'ya Türkiye ile Almanya arasındaki afet farkını anlattı - Son Dakika

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