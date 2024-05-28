Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili\'den "Yabancı etkinin şeffaflığı" yasası için referandum teklifi

Politika

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili "Yabancı etkinin şeffaflığı" yasasına dair vetosunun parlamento tarafından geçersiz kılınmasının ardından halka yasa için referandum düzenlemeyi teklif etti.

Gürcistan'da "Yabancı etkinin şeffaflığı" yasasına yönelik tartışmalar ve protestolar devam ederken, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, "Yabancı etkinin şeffaflığı" yasasına dair vetosunun parlamento tarafından geçersiz kılınmasının ardından yasayı protesto eden göstericilere hitap etti.

Zurabişvili, "Yabancı etkinin şeffaflığı" yasası hakkında referandum düzenlemeyi teklif ederek, "Referandumda Gürcistan halkının ne istediği belli olacak. Avrupa geleceği mi yoksa Rusya esareti mi" ifadelerini kullanarak, "Bugün sinirli mısın? Sinirli olun ama asıl meseleye gelelim. Önemli olan gerçek bir referandum hazırlamamız gerektiğidir. Bugün sahip olduğunuz enerjiyi bana ulaştıracak imzaları toplamak için kullanmalısınız. Avrupa geleceğini mi yoksa Rusya esaretini mi istediğimize dair bir referanduma imza atacağım. 84 kişi buna karar veremez. Birlikte karar vereceğiz. Bugün burada, yeni Gürcistan'da, geleceğin Gürcistan'ında 84 kişi bir hiçtir" dedi.

Gençlere seslenen Zurabişvili, "İkinci ana konu, siz gençlerin buradaki asıl görevi imzaları toplayıp bana getirmek, seçimleri korumak olacak, çünkü sizin seferberliğiniz, yarım milyon oy ve diasporamızın en az yarım milyon oyu 26 Ekim'de yapılacak seçimleri belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Zurabişvili'nin vetosu geçersiz kılındı

Gürcistan parlamentosunda yapılan oylamada, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin "Yabancı etkinin şeffaflığı" yasasına ilişkin vetosu 4'e karşı 84 oyla geçersiz kılınmış, yasa, vetonun geçersiz kılınmasının ardından parlamento çoğunluğu tarafından onaylanmıştı. Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 14 Mayıs'ta parlamentodan onay alan söz konusu yasayı 18 Mayıs'ta veto etmişti. - TİFLİS