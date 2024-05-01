Gürcistan'da Gösteriler: 63 Gözaltı, 6 Polis Yaralandı

Politika

Gürcistan'da "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına karşı devam eden gösterilerde 63 kişi gözaltına alındı, 6 polis ise yaralandı.

Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına yönelik gösteriler 15 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Göstericiler, dün akşam saatlerinde başkent Tiflis'teki parlamento binası önünde toplanarak, tasarının yeniden parlamentoya sunulmasına ve müzakere edilmesine tepki gösterdi. "Rus yasasına hayır", " Rusya'ya hayır" ve "Yaşasın Gürcistan" şeklinde sloganlarının atıldığı ve gece saatlerine kadar devam eden protestoda tansiyon yükseldi. Yetkililer tarafından yapılan 'geri çekilin' uyarılarına rağmen polis ve protestocular arasında arbede çıktı. Polis, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanırken göstericiler ise polise taş ve şişe fırlatarak karşılık verdi. Rustaveli Caddesi'ndeki göstericiler kafelerin masa ve sandalyeleri ile çöp kutularından barikat kurdu.

"Protestonun şiddet içerdiğini kamuoyu açıkça gördü"

Gürcistan İçişleri Bakan Yardımcısı Alexandre Darakhvelidze, bugün düzenlediği basın toplantısında dün gece protestolarda yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Darakhvelidze, "Gürcistan'ın 'Toplanma ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' uyarınca idari binaların girişlerinin kapatılması ve faaliyetlerinin aksatılması yasaktır. Polisin çok sayıda çağrı yapmasına ve İçişleri Bakanlığı'nın idari binanın kapatılmaması ve kanunla belirlenen sınırlar dahilinde protestoların sürdürülmesi yönündeki açıklamalarına rağmen talimatlara uymadılar. Protestoya katılanlara yönelik sesli uyarının ardından yasa dışı eylemleri önlemek ve düzeni sağlamak amacıyla protestoculara tazyikli su kullanıldı. Protestonun tamamen şiddet içerdiğini kamuoyu açıkça gördü, çeşitli kanalların canlı yayınlarında bunlar açıkça görülüyordu" dedi.

Protestodaki olaylara karıştıkları ve polisin yasal talimatlarına uymadıkları gerekçesiyle 63 kişinin gözaltına alındığını belirten Darakhvelidze, şiddet olaylarında 6 polisin de yaralandığını söyledi.

Gürcistan parlamentosunda söz konusu yasanın müzakereleri yarın devam edecek. Parlamentoda 17 Nisan'da muhalefetin boykot ettiği oturumda ilk okuması gerçekleştirilen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısı 83 oyla kabul edilmişti. Tasarının ikinci okuması için süreç devam ederken, 3 okumanın ardından kabul edilmesi sonucunda tasarı cumhurbaşkanı onayına gönderilecek. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise yasa tasarısına veto edeceğini bildirmişti. - TİFLİS