Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasası Protestoları: 8 Gösterici Yaralandı, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Politika

Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasası Protestoları: 8 Gösterici Yaralandı, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle tepki çeken 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısına karşı devam eden protestolarda 8 gösterici yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Tiflis'teki parlamento binası önünde düzenlenen gösteride polis ile göstericiler arasında çatışma yaşandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi. Yasa tasarısı ikinci okumada onaylanmıştı ancak cumhurbaşkanı tarafından veto edileceği açıklandı.

02.05.2024 12:34  Güncelleme: 12:37
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Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına karşı devam eden protestolarda 8 gösterici yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Gürcistan'da 15 Nisan'dan bu yana devam eden "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına yönelik protestolar şiddetleniyor. İfade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle tepki çeken yasa tasarısına karşı Tiflis'teki parlamento binası önünde dün yine protesto gösterisi düzenlendi. Parlamento binasının kapılarını kırarak içeri girmeye çalışan göstericiler, polisle çatıştı. Polisin göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli suyla müdahale ettiği olaylarda 8 kişi yaralandı. Polise hakaret eden 2 kişi ise gözaltına alındı.

Acil Durum Koordinasyon ve Acil Yardım Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yaralıların bazılarının yüzünde, başında ve vücudunun farklı yerlerinde yaralar olduğu, bazılarının ise zehirlenme ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Açıklamada, "Protestonun yapıldığı bölgeye 20 Acil Koordinasyon ve Acil Yardım Tugayı gönderildi. Bir kolluk kuvveti çalışanı da dahil olmak üzere onlarca vatandaşa olay yerinde tıbbi yardım yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

Tasarı ikinci okumada da onaylanmıştı

Gürcistan parlamentosunda dün yapılan oylamada, 23'e karşı 83 oyla yasa tasarısı ikinci okumada da onaylanmıştı. Tasarı, 3 okumanın ardından onaylanması halinde yasalaşması için cumhurbaşkanı onayına gönderilecek. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise yasa tasarısına veto edeceğini bildirmişti.

"Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısı

Gürcistan'da iktidara yakın Halkın Gücü Partisi'nin "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısını Mart 2023'te parlamentoya sunmasının ardından protestolar başlamıştı. Protestocuların "Rus yasası" olarak nitelendirdiği yasa tasarısına göre yıllık finansmanlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan sivil toplum ve medya kuruluşları, her yılın ocak ayında kendilerini "yabancı ajan" olarak kaydettirmek zorunda kalacak. Kaydı yapmayanlar 25 bin lari (yaklaşık 300 bin lira) para cezasına çarptırılacak. - TİFLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasası Protestoları: 8 Gösterici Yaralandı, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasası Protestoları: 8 Gösterici Yaralandı, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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