Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasasına Karşı Protestolar Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasasına Karşı Protestolar Devam Ediyor

Gürcistan'da geçtiğimiz yıl büyük tepki çeken 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor. Polis, göstericilere müdahale ederek 11 kişiyi gözaltına aldı. Göstericiler, yasanın yeniden parlamentoya sunulmasına ve müzakere edilmesine tepki gösterdi. Gürcistan Cumhurbaşkanı, yasanın kabul edilmesini Rusya'nın istikrarsızlaştırma stratejisi olarak nitelendirdi.

16.04.2024 23:15
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Gürcistan'da "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına yönelik devam eden protestolara polis göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale ederek, 11 kişiyi gözaltına aldı.

Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl büyük tepki çeken "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına yönelik protestolar devam ediyor. Göstericiler, bir kez daha başkent Tiflis'teki parlamento binası önünde toplanarak, söz konusu yasa tasarısının yeniden parlamentoya sunulmasına ve müzakere edilmesine tepki gösterdi. Göstericiler, "Rus yasasına hayır", " Rusya'ya hayır" ve "Yaşasın Gürcistan" şeklinde sloganlar attı.

Göstericilere yapılan uyarıların ardından polis ve göstericiler arasında arbeden çıktı. Polis, protestocuları parlamentoda uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı. Göstericiler, ise polise taş ve şişe gibi nesneler atarak karşılık verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çıkan arbede de 1 kişinin yaralandığı belirtilerek, 11 kişinin ise gözaltına alındığı aktarıldı.

"Rusya'nın istikrarsızlaştırma stratejisi"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yaptığı açıklamada, yasa tasarısına yönelik tepkilere destek vererek, "Tiflis'te Rus yasasına karşı kitlesel protestoların ikinci günü. Hükümetin halkın iradesine ve tarafların itirazlarına rağmen bu yasayı kabul etmedeki ısrarı doğrudan bir provokasyondur, Rusya'nın istikrarsızlaştırma stratejisidir" dedi.

Gürcistan Parlamentosu söz konusu yasanın müzakereleri yarın parlamentoda devam edecek. Dün, düzenlenen protestolar sırasında 14 gösterici gözaltına alınmış, 1 polis ise yaralanmıştı. - TİFLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasasına Karşı Protestolar Devam Ediyor - Son Dakika

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