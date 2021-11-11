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Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili açlık grevini durduracağını açıkladı - Son Dakika

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili açlık grevini durduracağını açıkladı

11.11.2021 20:26
Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili açlık grevini durduracağını açıkladı

Gürcistan'da tutuklandıktan sonra açlık grevine başlayan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, avukatı Nika Gvaramia'ya gönderdiği mektupta, açlık grevini durduracağını ve bazı şartlarının yerine getirildiğini duyurdu.

Gürcistan'da tutuklandıktan sonra açlık grevine başlayan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, avukatı Nika Gvaramia'ya gönderdiği mektupta, açlık grevini durduracağını ve bazı şartlarının yerine getirildiğini duyurdu.

Gürcistan'da tutuklanmasından bu yana cezaevinde açlık grevini sürdüren Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, avukatı Nika Gvaramia'ya gönderdiği bir mektup aracılığıyla açlık grevine son vereceğini belirterek bazı şartlarının yerine getirildiğini ifade etti. Mektubunda, "Strazburg mahkemesinin kararını dikkate aldım ve açlık grevini durdurmaya karar verdim" diyen Saakaşvili şartlarını belirterek, "Açlık grevi sonrası rehabilitasyon süreci, açlık grevi yönetme sürecinden çok daha karmaşıktır. Gldani Hastanesi'nin ne teknolojik koşulları, ne de nitelikli sağlık personeli var. Üstelik bana işkence eden kurum çalışanlarına inanmam mümkün değil ve bana karşı uyguladıkları şiddetin görüntülerini gördünüz. Ayrıca, Strazburg Mahkemesi'nin bir gereği olan güvenlik ve psikolojik baskıdan korunma garantisi yoktur. Gori Hastanesi'ni de büyük bir tehdit olarak görüyorum. Çünkü Rusya, kaldırılmamın ana müşterisi ve Rus işgal ordusunun özel kuvvetlerinden birkaç kilometre uzakta. Açlık grevi sonrası rehabilitasyonumu hangi çok fonksiyonlu ve yüksek teknolojiye sahip kliniklerde ve hangi koşullarda geçireceğime sağlık kurulundan karar vermesini rica ediyorum. Konseyin kararı tavsiye niteliğinde olmamalı, bağlayıcı olmalı, koşulsuz uyacağım ve yetkililer koşulsuz olarak uymalıdır. Bu durumda, bu karar alınır alınmaz ve bu kurumdan ilgili kuruma transfer edilir edilmez, açlık grevini derhal durduracağım" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada ise, Saakaşvili'ye açlık grevine son vermesi yönünde çağırıda bulunuldu.

Öte yandan Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili, 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala 1 Ekim Cuma günü başkent Tiflis'te gözaltına alınmış, ardından Rustavi'deki 12. cezaevine sevk edilmişti. Hapishanede tutuklu olmasına tepki olarak başlattığı açlık grevini sürdüren Saakaşvili'nin sağlık durumunun kötüleşmesini engellemek amacıyla Pazartesi günü bulunduğu cezaevinden başkent Tiflis'teki 18. Gldani Cezaevi hastanesine kaldırılmıştı. - TİFLİS

Mihail Saakaşvili, cumhurbaşkanı, Strazburg, Gürcistan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili açlık grevini durduracağını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili açlık grevini durduracağını açıkladı - Son Dakika
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