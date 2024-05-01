Gürcistan Parlamentosu, Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasasını Onayladı

Politika

Gürcistan parlamentosu, protestolara neden olan Yabancı Etkinin Şeffaflığı adlı tartışmalı yasa tasarısını ikinci okumada da onayladı.

Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına Gürcistan parlamentosu ikinci okumada da onay verdi. Gürcistan parlamentosunda yapılan oylamada, 23'e karşı 83 oyla yasa tasarısı ikinci okumada da onayladı. Tasarı, 3 okumanın ardından da onaylanması halinde yasallaşması için cumhurbaşkanı onayına gönderilecek. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise yasa tasarısına veto edeceğini bildirmişti.

Gürcistan'da 15 Nisan'dan bu yana şiddetli protestolara neden olan yasa tasarısı, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları tarafından, "Rus yasası" olarak nitelendiriyor. - TİFLİS