Gürer: İktidar İşçi Haklarını Zedelememeli - Son Dakika
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Politika

Gürer: İktidar İşçi Haklarını Zedelememeli

CHP'li Gürer, iktidarı işçi haklarını zedeleyen uygulamalardan uzak durmaları konusunda uyardı.

03.10.2024 14:18
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "İktidar, işçi haklarını zedeleyecek uygulamalardan uzak durmalıdır." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarları döneminde çalışma yaşamında yapılan her düzenlemenin emekçilerin, emeklilerin hak kaybına uğramasına neden olduğunu öne sürdü.

İşçinin, çiftçinin, memurun, emeklinin, esnafın memnun olmayacağı düzenlemelerle yeni sorunlar yaratılmaması gerektiğini belirten Gürer, belediyelerde ve farklı kurumlarda taşeron çalıştırma düzeninin sürdüğünü dile getirdi.

Gürer, "Amasız ve farklı biçimde yeni engeller yaratılmadan tüm taşeronda çalışanlara kadro verilmelidir." diye konuştu.

Çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesini, iş koşullarının iyileştirilmesini, esnek çalışma koşullarının çalışanların lehine düzenlenmesini isteyen Gürer, "Çalışma yaşamına yönelik düzenlemeler AK Parti iktidarı döneminde işçinin, emekçinin aleyhine yapılır hale gelmiştir. İşçi, emekli mutlu değildir. İktidar, işçi haklarını zedeleyecek uygulamalardan uzak durmalıdır." dedi.

Gürer, emekli olmanın da emekli yaşamanın da zorlaştırıldığını savundu.

Kaynak: AA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, AK Parti, Politika, Ekonomi, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Politika Gürer: İktidar İşçi Haklarını Zedelememeli - Son Dakika

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