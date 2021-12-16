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Gürkan: "Fırıncılarımıza özel un tedariki düzenlemesi ekmek fiyatlarına yansıyacak" - Son Dakika

Gürkan: "Fırıncılarımıza özel un tedariki düzenlemesi ekmek fiyatlarına yansıyacak"

16.12.2021 14:22
Gürkan: "Fırıncılarımıza özel un tedariki düzenlemesi ekmek fiyatlarına yansıyacak"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, son günlerde Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da gündemde olan ekmek fiyatlarındaki artış ile ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, son günlerde Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da gündemde olan ekmek fiyatlarındaki artış ile ilgili açıklama yaptı. Gürkan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ekmek üretimi yapan satış fiyatı taahhüdü veren fırıncı esnafına 200 TL'nin altında un tedarik ettiğine dikkat çekerek, "Hükümetimizin, devletimizin ve kurumlarımızın bütün dünyada yaşanan ekonomik pandeminin olumsuzluklarını tek tek bertaraf etme çalışmaları sürüyor. Temel ihtiyaçlardan olan ekmek fiyatlarının günümüz şartlarına uygun hale gelmesi için esnafımızı desteklerden faydalanmaya davet ediyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Covit 19 pandemisi ile birlikte bütün dünyada görülen olumsuz etkilerin, Türkiye'de hükümet ve devletin aldığı yerinde karar ve tedbirlerle mümkün olan asgariye indirildiğini belirtti. Son günlerde tartışma konusu olan temel hayati ihtiyaçlardan ekmek fiyatlarındaki artışlara değinen Başkan Gürkan, "Devam eden pandemi sürecinin ve beraberinde bütün dünyada görülen ekonomik pandeminin olumsuzluklarına rağmen ülkemizde çarklar dönmeye devam ediyor. Pandemi krizi ile birlikte bütün dünyayı saran toplumsal sağlık öncelikli yatırım ve harcamalar, bir çok sektördeki hammaddeye ulaşma zorlukları, aylarca zorunlu olarak süren çalışma ve üretim hayatındaki kısıtlama ve değişiklikler gibi zorunlu olumsuzluklara rağmen ülkemiz her ay açıklanan rekor seviyedeki ihracat ve olumlu büyüme rakamlarına bakıldığında ülke ekonomimizin güçlü temellere oturtulduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Hükümetimizin, devletimizin doğru ve zamanında hamleleri, her kademeden üreticimizin, sanayicimizin, ihracatçımızın ve aziz milletimizin dirayetli duruşu çok önemli. Bu duruş sayesinde tüm bu olumsuzlukları güçlenerek atlatacağımıza olan inancımız tamdır" dedi.

Son günlerde gündemde olan temel yaşamsal ihtiyaçlardan ekmek fiyatlarındaki artışlara da dikkat çeken Davut Gürkan, Toprak Mahsulleri Ofisinin fırıncı esnafına gereken desteği verdiğini belirtti. Gürkan, "Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın ülkemizde ekmeklik buğday üretiminde herhangi bir problem olmadığına dair açıklamaları ve fırıncı esnafı ile unlu mamul sektör temsilcilerini destekleme amaçlı çalışmaları, ekmek fiyatlarının dönemin şartlarına uygun bir şekilde düzenlenebilmesi için önemli adımlar. Şu anda fırıncı esnafımız 185-200 TL arasında un tedarik edebiliyor ve esnafımıza yönelik bu destekler sürecektir" ifadelerini kullandı.

"Un düzenlemesi esnafı ve halkı rahatlatacak"

Kasım ayında TMO'nun un temini düzenlemesinden satış fiyatını taahhüt eden Türkiye genelinde 380'in üzerinde, Bursa'da ise 5 fırıncı esnafının faydalanarak taahhüt fiyatlarıyla orantılı olarak un temini yapabildiğini hatırlatan Başkan Gürkan, şunları söyledi:

Bu kapsamda kasım ayı için fabrika teslimi (KDV ve nakliye hariç) peşin un satış fiyatları baz alınarak firmalara tahsis edilen ekmeklik buğday oranları 185 TL ve altında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin yüzde 60'ı, 186-190 TL arasında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin yüzde 50'si kadar,191-195TL arasında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin yüzde 40'ı, 196-200 TL arasında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin yüzde 20'si kadar tahsis yapıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin destekleri devam edecektir. Bu anlamda esnafımızın başvuruları, üretim maliyetlerinde rahatlama sağlayacak ve halkımıza uygulanan fiyatlara da olumlu olarak yansıyacaktır. Bu anlamda esnafımızı mevcut düzenlemeye başvuru yaparak, tüm dünyada yaşanan ekonomik pandeminin olumsuzluklarını hep birlikte asgariye indirme çalışmalarımıza katılmaya davet ediyorum." - BURSA

Gürkan: Fırıncılarımıza özel un tedariki düzenlemesi ekmek fiyatlarına yansıyacak

Türk Lirası, AK Parti, Türkiye, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gürkan: 'Fırıncılarımıza özel un tedariki düzenlemesi ekmek fiyatlarına yansıyacak' - Son Dakika


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