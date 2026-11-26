Gürlek, iddianame yazım aşamasına gelindiğini, vurguncuların yargılanacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Akın Gürlek, iddianamenin yazım aşamasında olduğunu belirtti. Gürlek, vurguncuların mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacaklarını ifade etti. Devletin işinin başında olduğunu da vurguladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Devletimiz işinin başındadır, şu an itibariyle iddianame yazım aşamasına gelinmiştir. Vurguncuların mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacağız."
Kaynak: İHA
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