Guterres KKTC\'de Yapıcı Görüşmeler Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, "İki toplumun liderleriyle de son derece yapıcı görüşmeler gerçekleştirdim" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC'deki temaslarını sürdürüyor. Guterres'in KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile 11.45'te başladığı görüşmesi saat 13.37'de sona erdi. Erhürman, Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından Guterres'i uğurladı. Görüşmenin ardından basına kısa bir açıklama yapan Guterres, "Bir kez daha şunu söylemek isterim ki, buraya Kıbrıs halkıyla dayanışmamı ifade etmek ve hem Kıbrıslılarla hem de garantör ülkelerle birlikte bir çözüm bulunmasına katkı sağlama konusundaki kararlılığımı ortaya koymak için geldim" dedi.

Guterres, güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesine de önem verdiklerini belirterek, "Aynı zamanda, her iki taraftaki insanların yararına olacak şekilde güven artırıcı önlemlerin geliştirilip geliştirilemeyeceğini görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Liderlerle son derece yapıcı görüşmeler yaptım"

İki tarafın lideriyle gerçekleştirdiği temaslara da değinen Guterres, "İki toplumun liderleriyle de son derece yapıcı görüşmeler gerçekleştirdim" dedi. Açıklamasını teşekkür ederek tamamlayan Guterres, basın mensuplarının sorularını almadan Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrıldı.

Guterres, ara bölgede Ledra Palace Hotel önünde yer alan BM anıtına çelenk koyma törenine katılacak.

Yarın üçlü görüşme yapılacak

Guterres, yarın da KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lider Hristodulidis'le ara bölgede üçlü görüşme gerçekleştirecek. BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde saat 10.00'da başlayacağı bildirilen üçlü görüşmenin ardından Guterres'in basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Guterres'e ziyaretinde BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ve Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin eşlik ediyor.

Kıbrıs Adası'na yapılan son BM Genel Sekreteri ziyareti, 2010'da Ban Ki-Moon tarafından yapılmıştı.