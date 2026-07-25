Guterres, Suriye'yi İlk Kez Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Guterres, Suriye'yi İlk Kez Ziyaret Etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, 2017'den bu yana ilk kez Suriye'ye geldi ve 2009'dan beri ilk ziyaret.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, göreve başladığı 2017'den bu yana ilk kez Suriye'ye geldi. Guterres ayrıca 2009'dan beri Suriye'yi ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri oldu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 3 günlük ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Guterres, Şam Uluslararası Havalimanında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Guterres, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, diğer hükümet yetkilileri ve Suriye sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek. Guterres ayrıca pazartesi günü Suriye parlamentosuna hitap edecek ve onlarca yıldır İsrail ile Suriye güçleri arasında tampon bölge oluşturan BM barış gücü ziyaret edecek.

BM'den 17 yıl sonra ilk

Guterres, 2009'dan bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri oldu. Guterres ayrıca göreve başladığı 2017'den bu yana ilk kez Suriye'ye ziyaret gerçekleştiriyor.

Son olarak Ban Ki-moon, BM Genel Sekreteri olarak 2009'da Suriye'ye gelmişti.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika Guterres, Suriye'yi İlk Kez Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti
Eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!
Nohut hasadı başladı: Tarlada görücüye çıktı Nohut hasadı başladı: Tarlada görücüye çıktı
CHP’ye bir darbe daha Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti CHP'ye bir darbe daha! Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti
YENİ Parti X’e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın YENİ Parti X'e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın
Mobilya mağazasında skandal görüntü Çevredekilere aldırış etmediler Mobilya mağazasında skandal görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

10:53
Hangi ünlü isim Ahbap’a ne kadar bağış yaptı Acun Ilıcalı detayı bomba
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba
10:24
Altın satışında yeni dönem Kuyumcular kazan kaldıracak
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
09:39
Hadise de Sedat Peker’e özendi
Hadise de Sedat Peker'e özendi
09:26
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü
Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
09:15
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
08:53
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı
İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 11:02:51. #7.12#
SON DAKİKA: Guterres, Suriye'yi İlk Kez Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.