Guterres'ten Suriye İçin Tarihi Fırsat Çağrısı

Politika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "14 yıl süren acımasız savaşın ve diktatörlük rejiminin yıkılmasının ardından bugün Suriye halkı istikrarlı ve barışçıl bir gelecek inşa etmek için tarihi bir fırsata sahip olabilir. Suriye'nin geleceği Suriyelilerin belirleyeceği bir konudur" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Guterres, "14 yıl süren acımasız savaşın ve

diktatörlük rejiminin yıkılmasının ardından bugün Suriye halkı istikrarlı ve barışçıl bir gelecek inşa etmek için tarihi bir fırsata sahip olabilir. Suriye'nin geleceği Suriyelilerin belirleyeceği bir konudur ve Özel Temsilcim bu amaç doğrultusunda onlarla birlikte çalışacaktır" dedi.

Düzenli bir siyasi geçiş için yapılması gereken çok şey olduğunu ifade eden Gutteres, "Bu hassas dönemde ayrım gözetmeksizin tüm Suriyelilerin haklarını korurken, sükunet ve şiddetten kaçınma çağrımı yineliyorum. Diplomatik binaların ve personelin dokunulmazlığına, uluslararası hukuka uygun olarak her durumda saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çiziyorum" dedi.

"Suriye'nin egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü yeniden tesis edilmelidir"

Siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı ve kapsamlı olması ve tüm çeşitliliğiyle Suriye halkının meşru taleplerini karşılamasını sağlamak için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu belirten Gutteres, "Suriye'nin egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü yeniden tesis edilmelidir. Suriyelilerin uzlaşma, adalet, özgürlük ve refahın herkes için ortak gerçekler olduğu bir ülke inşa etmelerine yardımcı olmaya kararlıyız. Suriye'de sürdürülebilir barışa giden yol budur" dedi. - NEW YORK