Güzelbahçe Belediyesi'nde Başkanvekili Ayşe Akın oldu - Son Dakika
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Güzelbahçe Belediyesi'nde Başkanvekili Ayşe Akın oldu

Güzelbahçe Belediyesi\'nde Başkanvekili Ayşe Akın oldu
05.06.2026 16:53  Güncelleme: 16:56
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Rüşvet ve organize suç örgütü suçlamalarıyla görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın yerine yapılan başkanvekili seçiminde tek aday Ayşe Akın, ikinci tur oylamada 11 oy alarak başkanvekili seçildi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın 'rüşvet ve organize suç örgütü kurma' suçlarından görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirilen başkanvekili seçiminde tek aday gösterilen Ayşe Akın, Güzelbahçe Belediye Başkanvekili seçildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma' (TCK 220), 'Rüşvet' (TCK 252), 'Görevi Kötüye Kullanma' (TCK 257) ve 'İmar Kirliliğine Neden Olma' (TCK 184) suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce'nin yanı sıra belediye meclis üyeleri Gizem Göçtü, Sezgin Kuş, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar ve inşaat firması yetkilisi Şamil Göçtü hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında 26 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda, Göçtü çifti dışında kalan diğer şüpheliler gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Günay'ın 28 Mayıs'ta görevden uzaklaştırılmasının ardından, Güzelbahçe Belediye Başkanvekili'nin belirlenmesi amacıyla Belediye Meclisi bugün saat 15.00'te Güzelbahçe Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda olağanüstü toplandı.

Tek aday olarak Ayşe Akın çıktı

CHP Grubu muhalefetten temsilcinin yer almadığı başkanvekili seçimi öncesi toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından, meclis birleşimi yapıldı. Başkanvekilliği için tek aday Ayşe Akın oldu. Yapılan ilk tur oylamada 14 CHP'li meclis üyesi oy kullanırken, Ayşe Akın 9 oy aldı, 5 oy ise boş çıktı. İlk turda gerekli çoğunluğun sağlanamaması üzerine seçim ikinci tura taşındı. İkinci tur oylamada Akın'a 11 oy verilirken, 3 oy boş kullanıldı. Oylama sonucunda çoğunluğun sağlanmasıyla Ayşe Akın, Güzelbahçe Belediye Başkanvekili olarak seçildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Mustafa Günay, Ayşe Akın, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Güzelbahçe Belediyesi'nde Başkanvekili Ayşe Akın oldu - Son Dakika

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