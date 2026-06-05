Güzelbahçe'nin Yeni Başkan Vekili Ayşe Akın - Son Dakika
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Güzelbahçe'nin Yeni Başkan Vekili Ayşe Akın

Güzelbahçe\'nin Yeni Başkan Vekili Ayşe Akın
05.06.2026 17:46
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Mustafa Günay'ın tutuklanmasının ardından Ayşe Akın, CHP'den Belediye Başkan Vekili seçildi.

İZMİR'in Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'den tek aday Ayşe Akın, seçimle 'Belediye Başkan Vekili' oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kanununa muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce'nin yanı sıra belediye meclis üyeleri Gizem Göçtü, Sezgin Kuş, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar ve inşaat firması yetkilisi Şamil Göçtü hakkında gözaltı kararı verildi. 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda Göçtü çifti hariç şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yurt dışında oldukları belirlenen Göçtü çifti ise 2 Haziran'da havalimanında gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göçtü çifti, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükselmiş oldu.

AKIN ADAY OLDU

Günay'ın 28 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden de uzaklaştırılmasının ardından Güzelbahçe Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda belediye başkanvekilliği için seçimi için CHP Grubu, toplantı yaptı. Toplantı sonrası, meclis birleşimi gerçekleştirildi. Toplantı sonrası CHP'li Ayşe Akın aday oldu. Akın, seçimde oy kullanan 14 CHP'li meclis üyesinden 9'unun oyunu alırken, 5 üye ise boş oy kullandı. İlk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur gerçekleştirildi. Seçimin ikinci turunda Ayşe Akın, 11 oyla 'Belediye Başkan Vekili' seçildi.

'SORUMLULUK ALMA BİLİNCİ'

Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Adaylığım asla olağan şartların getirdiği bir iddia değil, ilçemizin içinden geçtiği bu sancılı dönemde bir sorumluluk alma bilincidir. Başkanımızın yokluğunda tüm meclis üyelerimizle birlikte onun başlattığı halkçı belediyecilik anlayışını ve Güzelbahçe'ye olan büyük hizmet borcumuzu bir milim bile aksatmadan sürdürme kararlılığıdır. Bu zor günleri kenetlenerek, adalet inancımızı yitirmeden ve Güzelbahçe'ye yakışan bir dayanışma ile aşacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Günay, Ayşe Akın, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Güzelbahçe'nin Yeni Başkan Vekili Ayşe Akın - Son Dakika

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