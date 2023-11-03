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Habur Sınır Kapısı'nda 260 Milyon TL Değerinde Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

Habur Sınır Kapısı'nda 260 Milyon TL Değerinde Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi

Son Güncelleme: 03.11.2023 13:01

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 216,6 kilogram sıvı metamfetaminin ele geçirildiğini duyurdu. Operasyon sonucunda zehir tacirlerine büyük darbe indirildiği belirtilirken, Bakan Bolat, Gümrük Muhafaza ekiplerini ve jandarma birimlerini tebrik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kaçakçılıkla mücadele ekiplerince bir tırda 216,6 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Bolat, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerince bir tıra yönelik müşterek gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 260 milyon lira değerinde 216,6 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilmiştir."

Bolat, uyuşturucunun her türüne yönelik mücadeleyi tavizsiz ve kararlılıkla sürdürdüklerini bildirerek, ekipleri tebrik etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Habur Sınır Kapısı'nda 260 Milyon TL Değerinde Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Habur Sınır Kapısı'nda 260 Milyon TL Değerinde Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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