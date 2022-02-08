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Hacılar Belediyesi'nde Şubat ayı Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Hacılar Belediyesi'nde Şubat ayı Meclis Toplantısı yapıldı

08.02.2022 11:30
Hacılar Belediyesi'nde Şubat ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısında Bosna Hersek Federasyonu Saraybosna kantonu Hadziçi Belediyesi ile kardeş şehir protokolünün yenilenmesi için Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan'a meclis tarafından yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve 5 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. İlçede kış faaliyetlerinin aksamadan devam ettiğini belirten Özdoğan, "Ekiplerimiz ilçemizde tüm mahallelerimizde gerekli hassasiyeti gösteriyor. Bir taraftan çalışmalar devam ederken tedbir ve önlemlere de devam ediyoruz. İlçemizin coğrafyasına bakıldığında hava şartları farklılar gösterebiliyor, bu bağlamda kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması ekiplerimizce yapılmaktadır" dedi.

Özdoğan'ın konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesinde kar küreme aparatlı kamyon alımı için belediye başkanına yetkisi verilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edilirken, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 14.01.2022 tarih ve 2753 sayılı müzekkere ekinde sunulan satış konusu, Gündemin üçüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 13.01.2022 tarih ve 2735 sayılı müzekkere ekinde sunulan satış konusu, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24.01.2022 tarih ve 2818 sayılı yazı ekinde sunulan Karpuzsekisi rezerv yapı alanı plan değişikliği oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca, Hacılar Belediye Meclisi şubat ayı toplantısının ek gündem maddesinde ise Bosna Hersek Federasyonu Saraybosna kantonu Hadziçi belediyesi ile kardeş şehir protokolünün yenilenmesi için belediye başkanına yetki verilmesi hususu da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Hacılar Belediyesi'nde Şubat ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Hacılar Belediyesi'nde Şubat ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Hacılar Belediyesi'nde Şubat ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Hacılar Belediyesi'nde Şubat ayı Meclis Toplantısı yapıldı

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Bilal Özdoğan, Saraybosna, imar, kar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hacılar Belediyesi'nde Şubat ayı Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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