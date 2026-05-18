Hakan Fidan Almanya\'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı'na katılmak üzere Almanya'ya geldi. Bakan Fidan, başkent Berlin'deki temasları kapsamında en çok Türk nüfusun bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile görüştü. Görüşmede, güncel jeopolitik zorlukları da kapsayan bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde gerçekleşen görüşmenin ardından Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanlığı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin, ekonomik ve toplumsal olarak Avrupa'da ve dünyanın hiçbir başka bölgesinde olmadığı kadar Türkiye ile sıkı sıkıya bağlı olduğuna vurgu yaptı.

Kuzey Ren Vestfalya, 18 milyonu aşan nüfus ile ülkenin en kalabalık eyaleti olurken, eyalette 500 bine yakın Türk yaşıyor. Almanya'da Türklerin hissedarı olduğu her üç şirketten biri bu eyaletti bulunurken, Almanya-Türkiye arasındaki ticaret hacminin beşte biri Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde gerçekleştiriliyor.

Bakan Fidan'ın temasları kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı'na eş başkanlık etmesi ve ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın daha sonra Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelmesi öngörülüyor. - BERLİN