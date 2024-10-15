Hakan Fidan Atina'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyarette bulunacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Kasım'da Atina'yı ziyaret edecek. Bakan Fidan'ın gerçekleştireceği ikili ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye ve Yunanistan ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.