Hakan Fidan BAE\'de Gündem İstikrar

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temaslarına başladı. Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de kabul edildi. Görüşmede, bölgede istikrarın tesisine yönelik çalışmalar ele alındı. Suriye'nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki ortak tutum teyit edildi. Suriye'nin güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. - ABU DABİ