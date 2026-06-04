Hakan Fidan Bangladeş\'te İkili İlişkileri Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya turu kapsamında Bangladeş'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya turu kapsamındaki resmi ziyaretlerini sürdürüyor. Güney Kore'deki temaslarını tamamlayan Bakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'ya geldi. Bakan Fidan, havalimanında Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Bangladeş arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Fidan'ın Bangladeşli mevkidaşı ile yarın yeniden bir görüşme gerçekleştirmesi ve ardından ortak basın açıklaması yapması bekleniyor. Bakan Fidan'ın ayrıca Cox's Bazar kentindeki Rohingya mülteci kamplarını ziyaret etmesi öngörülüyor. - DAKKA