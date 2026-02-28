Hakan Fidan'dan Dışişleri Görüşmeleri - Son Dakika
Hakan Fidan'dan Dışişleri Görüşmeleri

28.02.2026 18:42
Bakan Fidan, BAE, İspanya ve Macaristan Dışişleri Bakanları ile saldırıları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Macaristan Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Macaristan Dışişleri Bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgede bugün yaşanan saldırıları sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

