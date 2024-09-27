Hakan Fidan, İİT Toplantısında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'de temaslarını sürdürüyor. Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na katılarak, hitapta bulundu. - NEW YORK
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