Hakan Fidan, İngiltere'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 30 Ekim'de Birleşik Krallık'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 30 Ekim 2024 tarihinde Birleşik Krallık'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Londra'daki görüşmelerde, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" denildi.