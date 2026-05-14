Hakan Fidan Kazakistan'da TDT Toplantısına Katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacağı belirtildi. Açıklamada, "Bakanımız, 15 Mayıs 2026 tarihinde Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi öncesinde gerçekleştirilecek olan TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacaktır" denildi.
