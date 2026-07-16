Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'yla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ukrayna'ya geldi. Bakan Fidan, başkent Kiev'de Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'yla bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. - KİEV
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan Kiev'de Andriy Sibiha ile Görüştü - Son Dakika
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