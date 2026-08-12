Hakan Fidan Libya'da Ömer Muhtar'ı Ziyaret Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın milli kahramanı Ömer Muhtar'ın anıt mezarını ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın milli kahramanı Ömer Muhtar'ın anıt mezarını ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Libya'nın milli kahramanı Ömer Muhtar'ın Bingazi'de bulunan anıt mezarını ziyaret etti.
Kaynak: İHA
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