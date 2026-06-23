Hakan Fidan MGK\'da Konuştu

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'ni ziyaret ederek Milli Güvenlik Konferansları kapsamında konuşma yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Bakanı Hakan Fidan, bugün (23 Haziran) Ankara'da gerçekleştirilen Milli Güvenlik Konferansları kapsamında MGK Genel Sekreterliği'ni ziyaret ederek hitapta bulundu" denildi.
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