Hakan Fidan Mısır\'da Sisi ile Görüştü

09.08.2025 11:16
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Alameyn kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın El Alameyn kentine geldi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. - KAHİRE

Kaynak: İHA

