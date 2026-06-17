Hakan Fidan Putin ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Rusya'nın Kazan kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret nedeniyle bulunduğu Rusya'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Rusya'nın Kazan kentindeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan, bugün Rusya'daki temasları kapsamında başkent Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya gelmişti. Fidan ayrıca, dün Putin'in Danışmanları Igor Levitin ve Vladimir Medinskiy ile de ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti. - KAZAN