DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Doha'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldiğini bildirdi.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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