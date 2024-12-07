Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Doha'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldiğini bildirdi.