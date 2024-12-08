Hakan Fidan ve Çekya Dışişleri Bakanı arasında Suriye İstikrarı Görüşüldü

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde, istikrarın ve barışın tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.