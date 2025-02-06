DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, Suriye'deki gelişmeler ve Ukrayna'daki durum ele alındı.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan ve Sergey Lavrov'dan Önemli Telefon Görüşmesi - Son Dakika
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