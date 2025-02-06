Hakan Fidan ve Sergey Lavrov'dan Önemli Telefon Görüşmesi

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, Suriye'deki gelişmeler ve Ukrayna'daki durum ele alındı.