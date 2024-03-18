Hakan Tütüncü: Antalya\'nın altın çağını başlatacağız

Politika

Kepez ilçesinde Yeşilyurt Mahalle Buluşması'nda konuşan Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Biz Antalya'ya sevdalıyız. Biz Kepez'e sevdalıyız. 31 Mart'ta Antalya'nın altın çağını hep birlikte başlatacağız "dedi.

Tütüncü, seçim çalışmalarını kentin dört bir yanında sürdürüyor. Antalya'nın ilçelerini karış karış gezen Tütüncü, bir yandan da kent merkezindeki mahalleleri dolaşıyor. Tütüncü, Cumhur İttifakı belediye başkan adayları ile beraber Mahalle Buluşmaları'na da katılarak, çok sevdiği hemşehrileriyle kucaklaşıyor. Kepez'de, Yeşilyurt Mahallesi'nde düzenlenen buluşmaya katılan Tütüncü, Kepez'in 15 yılını, Antalya'nın altın çağı projelerini hemşehrilerine anlattı. Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, il ve ilçe teşkilatlarının katıldığı buluşmada Tütüncü, konuşmasına "Biz hepinize sevdalıyız, Kepez'e sevdalıyız, Antalya'ya sevdalıyız" diyerek, başladı. Tütüncü, konuşmasına başlar başlamaz çocukların "Biz paten parkı istiyoruz" sözleri üzerine, Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer'i işaret ederek,"Rıza abiniz paten parkını buraya en güzel şekilde sizlere yapacak" dedi.

"Antalya'nın altın çağını başlatacağız"

"Biz, 15 yıl boyunca hep yan yana olduk, hep can cana olduk" diyerek, sözlerini, sürdüren Tütüncü, "Siz bizi asla yalnız bırakmadınız, bizde sizin bize verdiğiniz her bir oyu helal ettirebilmek için gece gündüz çalıştık. Allaha şükürler olsun ki; 2009'daki Kepez ile bugünkü Kepez arasında beyazla, siyah kadar fark var. 15 yıl boyunca ortaya koyduğumuz performansla Kepez'i çok güzel bir seviyeye getirdik. 31 Mart'ta sizlerin desteği ile Antalya'nın altın çağını hep birlikte başlatacağız. Kepez'de çalışmalarımız kaldığı yerden devam edecek. Rıza Sümer başkanımız, bizden aldığı bayrağı yükseğe daha yükseğe, en yükseğe taşımak için çalışacak gayret gösterecek" dedi.

"Antalya'da Tütüncü, Kepez'de Rıza"

Antalya'nın sorunlarına da değinen Tütüncü, "Antalya'nın trafik, ulaşım, su baskınları ve alt yapı sorunlarının hepsini tarihin karanlık sularına gömüyoruz. Yeni okullar, yeni eğitim kurumlarıyla, turizme değer katan yepyeni çalışmalarla, projelerle Antalya'yı geleceğe hep beraber bambaşka bir heyecanla taşıyacağız. Yaptıklarımız zaten yapacaklarımızın teminatıdır. 31 Mart'ta sandıklar açıldığında Antalya'da Hakan Tütüncü, Kepez'de Rıza Sümer diyeceğiz " diye konuştu.

"Durmak yok yola devam"

Tütüncü mahalle sakinlerine "31 Mart'a hazır mıyız?" diye sordu. 'Evet' cevabını alan Tütüncü, "Bizde size söz veriyoruz. Geceyi gündüze katacağız. Çok daha güzel bir Antalya, çok daha güzel bir Kepez'i birlikte ve beraber ortaya çıkaracağız. " diye konuştu. Ramazan'ın sonunda Antalya'nın çifte bayram kutlaması yapacağını belirten Tütüncü, "Durmak yok, durmak yok, yola devam" diyerek, konuşmasını tamamladı. - ANTALYA