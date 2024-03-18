Hakan Tütüncü: Antalya\'nın altın çağını başlatacağız

Kepez ilçesinde Yeşilyurt Mahalle Buluşması'nda konuşan Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Biz Antalya'ya sevdalıyız. Biz Kepez'e sevdalıyız. 31 Mart'ta Antalya'nın altın çağını hep birlikte başlatacağız "dedi.
Tütüncü, seçim çalışmalarını kentin dört bir yanında sürdürüyor. Antalya'nın ilçelerini karış karış gezen Tütüncü, bir yandan da kent merkezindeki mahalleleri dolaşıyor. Tütüncü, Cumhur İttifakı belediye başkan adayları ile beraber Mahalle Buluşmaları'na da katılarak, çok sevdiği hemşehrileriyle kucaklaşıyor. Kepez'de, Yeşilyurt Mahallesi'nde düzenlenen buluşmaya katılan Tütüncü, Kepez'in 15 yılını, Antalya'nın altın çağı projelerini hemşehrilerine anlattı. Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, il ve ilçe teşkilatlarının katıldığı buluşmada Tütüncü, konuşmasına "Biz hepinize sevdalıyız, Kepez'e sevdalıyız, Antalya'ya sevdalıyız" diyerek, başladı. Tütüncü, konuşmasına başlar başlamaz çocukların "Biz paten parkı istiyoruz" sözleri üzerine, Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer'i işaret ederek,"Rıza abiniz paten parkını buraya en güzel şekilde sizlere yapacak" dedi.
"Antalya'nın altın çağını başlatacağız"
"Biz, 15 yıl boyunca hep yan yana olduk, hep can cana olduk" diyerek, sözlerini, sürdüren Tütüncü, "Siz bizi asla yalnız bırakmadınız, bizde sizin bize verdiğiniz her bir oyu helal ettirebilmek için gece gündüz çalıştık. Allaha şükürler olsun ki; 2009'daki Kepez ile bugünkü Kepez arasında beyazla, siyah kadar fark var. 15 yıl boyunca ortaya koyduğumuz performansla Kepez'i çok güzel bir seviyeye getirdik. 31 Mart'ta sizlerin desteği ile Antalya'nın altın çağını hep birlikte başlatacağız. Kepez'de çalışmalarımız kaldığı yerden devam edecek. Rıza Sümer başkanımız, bizden aldığı bayrağı yükseğe daha yükseğe, en yükseğe taşımak için çalışacak gayret gösterecek" dedi.
"Antalya'da Tütüncü, Kepez'de Rıza"
Antalya'nın sorunlarına da değinen Tütüncü, "Antalya'nın trafik, ulaşım, su baskınları ve alt yapı sorunlarının hepsini tarihin karanlık sularına gömüyoruz. Yeni okullar, yeni eğitim kurumlarıyla, turizme değer katan yepyeni çalışmalarla, projelerle Antalya'yı geleceğe hep beraber bambaşka bir heyecanla taşıyacağız. Yaptıklarımız zaten yapacaklarımızın teminatıdır. 31 Mart'ta sandıklar açıldığında Antalya'da Hakan Tütüncü, Kepez'de Rıza Sümer diyeceğiz " diye konuştu.
"Durmak yok yola devam"
Tütüncü mahalle sakinlerine "31 Mart'a hazır mıyız?" diye sordu. 'Evet' cevabını alan Tütüncü, "Bizde size söz veriyoruz. Geceyi gündüze katacağız. Çok daha güzel bir Antalya, çok daha güzel bir Kepez'i birlikte ve beraber ortaya çıkaracağız. " diye konuştu. Ramazan'ın sonunda Antalya'nın çifte bayram kutlaması yapacağını belirten Tütüncü, "Durmak yok, durmak yok, yola devam" diyerek, konuşmasını tamamladı. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Hakan Tütüncü: Antalya'nın altın çağını başlatacağız - Son Dakika
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Deniz Zaferi'nin 109. Yıldönümü ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dünyada devletine ve milletine bağlı olan tek büyük topluluk Türkiye' dedi. Çopuroğlu, şehit aileleriyle bir araya gelerek duygusal anlar yaşadıklarını ve ülkenin payidar kalması için dua ettiklerini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekleyen NATO'ya teşekkür edildi ve Azerbaycan ordusundaki reformlar ile sınır durumu hakkında bilgi verildi. Ayrıca, siber güvenlik, mayın temizleme ve bölgesel güvenlik konuları da görüşüldü.
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri katıldı. Törende şehitlerin aziz hatırası için dua edildi ve Çanakkale Anıtı'na çelenk bırakıldı. Protokol, törenin ardından şehit mezarlarını ziyaret ederek şehit yakınlarıyla duygularını paylaştı.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Söğüt, konuşmasında şehitlere olan minnettarlığını dile getirerek, her zaman şehit ve gazi yakınlarının yanında olduklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Çanakkale Zaferi'nin yüzüncü yılında, Erdoğan, Çanakkale'de yazılan destanın Türkiye'nin geleceği için önemli dersler içerdiğine inandığını belirtti.
CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 yıl önceki 'para sayma' görüntüleriyle ilgili çıkan yalan haberler hakkında açıklama yaparak, yasal süreç başlatılacağını duyurdu.
Yalova'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çeşitli törenler düzenlendi. Atatürk Heykeli'ne çelenklerin bırakılmasıyla başlayan programda, konuşmalar yapıldı ve sergi açıldı. Yalova Şehitliği ve Polis Şehitliği'nde de törenler gerçekleştirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransız Devlet Başkanı Macron'un Ukrayna'ya asker göndermenin gerekliliğini söylemesinin ardından Rusya ve NATO arasındaki bir çatışmanın 3. Dünya Savaşı'na bir adım olabileceği konusunda Batı'yı uyardı. Putin, NATO askeri personelinin Ukrayna'da bulunduğunu ve barışı bulmaya yardımcı olunması gerektiğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?